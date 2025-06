Jeep Renegade 2027: avrà un design più audace e moderno

Jeep Renegade 2027 dovrebbe essere uno dei futuri modelli di Jeep almeno secondo le più recenti indiscrezioni anche se al momento a dire il vero si attendono notizie ufficiali da parte della casa automobilistica americana che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis.

In un video una nuova ipotesi di design a proposito della futura Jeep Renegade 2027

In base a quanto trapelato fino ad oggi la futura Jeep Renegade 2027 si prepara a un profondo rinnovamento stilistico, seguendo la direzione intrapresa dagli ultimi modelli della gamma Jeep. L’estetica sarà più audace e moderna, sia nella fascia alta che bassa del listino. Tra i render più interessanti che sono stati proposti negli ultimi tempi sul web per ipotizzare lo stile del futuro modello dalla casa americana spicca l’interpretazione dell’artista digitale Dimas Ramadhan, noto per i suoi progetti CGI sul canale YouTube Digimods DESIGN.

Ispirandosi alla nuova Jeep Compass e alla nuova Jeep Cherokee, Ramadhan ha realizzato un’anteprima virtuale della prossima Jeep Renegade 2027, immaginandola con un design robusto e dinamico. Tra gli elementi più evidenti ci sono i nuovi fari anteriori squadrati con firma luminosa a LED a forma di U, una calandra ridisegnata e dettagli come i finti ganci di traino integrati nel paraurti anteriore. Anche il posteriore riceve un aggiornamento importante, con fanali a LED a forma di X che richiamano il linguaggio stilistico già visto su modelli precedenti.

Questa evoluzione estetica indica un deciso passo avanti per il SUV subcompatto, che potrebbe arrivare anche con nuove motorizzazioni elettrificate e una dotazione tecnologica aggiornata. La Renegade 2027 vuole così rafforzare la sua presenza nel segmento urbano, senza rinunciare al carattere off-road tipico del marchio Jeep.

Vedremo se davvero sarà questo lo stile della futura Jeep. A nostro avviso potrebbe differire maggiormente rispetto a quanto vediamo qui avvicinandosi ancor di più a quello delle più recenti novità proposte sul mercato da Jeep e differendo dunque ancora di più nell’estetica dal modello attuale prodotto a Melfi.