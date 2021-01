Ram 1500 TRX vs Ford F-150 Raptor: ecco un confronto | Video

TFL ha recentemente avuto fra le mani quello che dicono sia il primo Ram 1500 TRX al mondo. Per fortuna, gli esperti del canale YouTube possiedono anche un Ford F-150 Raptor. In fondo all’articolo trovate un confronto fatto proprio fra questi due modelli, pubblicato sul canale di TFLoffroad dedicato ai fuoristrada.

Il Raptor è considerato un pick-up molto speciale. Dal suo arrivo sul mercato nel 2010, nessun rivale è stato in grado di combinare potenza e capacità off-road come lui. Tuttavia, qualche mese fa la casa automobilistica di FCA ha presentato il 1500 TRX. Ram è sicura che il suo TRX possa vincere senza problemi contro il Raptor di Ford e ciò viene testimoniato anche dall’easter egg nascosto sotto il cofano.

Ram 1500 TRX: TFL mette alla prova il nuovo pick-up contro l’F-150 Raptor

Anche se possono sembrare veicoli molto simili, in realtà sono equipaggiati da due motori molto diversi. L’F-150 Raptor monta un V6 biturbo da 3.5 litri che sviluppa 456 CV di potenza e 691 nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti. Il Ram 1500 TRX, invece, utilizza il prestante Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce 712 CV e 881 nm ed è abbinato a una trasmissione a 8 velocità.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, Ford prevede di sostituire molto presto il Raptor con un modello molto più potente. Considerando i numeri offerti dai due veicoli americani, il divario è piuttosto visibile. In alcuni test di accelerazione, il TRX ha impiegato 4,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h mentre il Raptor ci ha messo 5,1 secondi.

L’unica cosa che hanno quasi in comune è il prezzo in quanto il pick-up Hellcat parte da 71.690 dollari (58.500 euro), ossia 13.555 dollari (11.061 euro) in più del rivale. La prima differenza fatta notare da TFLoffroad è il set di pneumatici utilizzati. Inoltre, il Ram 1500 TRX raggiunge una velocità massima più alta (190 vs 180 km/h). Infine, il TRX adotta il nuovo design di Ram e presenta un abitacolo con materiali e funzionalità migliori.

