Dodge Durango SRT Hellcat 2021: ecco cosa ne pensa Doug DeMuro

Nessuno ha realmente bisogno di un Dodge Durango SRT Hellcat 2021 ma comunque si tratta di un veicolo molto apprezzato, soprattutto dagli appassionati del mondo Mopar. La casa automobilistica americana costruisce l’attuale generazione del Durango dal 2011, il che lo rende piuttosto vecchio nel settore automobilistico.

Come è successo con le Challenger e Charger, il brand di FCA ha scoperto che può “tenere a bada” la maggior parte dei suoi clienti aggiungendo semplicemente più potenza. Questo è esattamente ciò che ha fatto con il SUV Hellcat.

Dodge Durango SRT Hellcat: Doug DeMuro mette alla prova il nuovo SUV con Hemi V8 sovralimentato

La versione top di gamma del Dodge Durango 2021 è equipaggiata dal motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce una potenza di 720 CV e 875 nm di coppia massima. Accanto all’otto cilindri troviamo una trasmissione automatica a 8 velocità che scarica l’intera potenza su tutte e quattro le ruote.

Grazie a queste caratteristiche, il Dodge Durango SRT Hellcat impiega soli 3,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h, riesce a completare il quarto di miglio in 11,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 290 km/h. Dopo la galleria fotografica trovate la video recensione di Doug DeMuro che ha portato a fare un giro un esemplare del Durango SRT Hellcat.

Al volante, il recensore rimane sbalordito dalle prestazioni proposte dal veicolo. Tuttavia, la qualità di guida è leggermente diminuita. DeMuro fa notare anche come il veicolo sta iniziando ad invecchiare, in particolare negli interni dove ci sono alcune funzionalità inutili come ad esempio il lettore Blu-Ray nella plancia centrale.

Per maggiori informazioni sul Dodge Durango SRT Hellcat 2021, vi basta dare un’occhiata alla video recensione presente dopo la galleria fotografica.

