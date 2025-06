Nuova Jeep Renegade: in Francia immaginano così il design del SUV che forse vedremo nel 2027

Nuova Jeep Renegade dovrebbe essere una delle future vetture che caratterizzeranno la gamma della casa automobilistica americana anche se a dire il vero si aspetta ancora la conferma ufficiale da parte di Jeep. Il suo arrivo secondo i soliti bene informati potrebbe avvenire tra il 2027 e il 2028. Nel frattemppo sul web, in attesa di avere notizie ufficiali, continuano le ipotesi su quello che sarà il design di questo atteso SUV e le sue caratteristiche principali.

Dalla Francia una nuova ipotesi di design a proposito della futura nuova Jeep Renegade

L’ultima ipotesi a proposito dello stile della nuova Jeep Renegade arriva direttamente dalla Francia dove il sito Auto-moto.com ha pubblicato un render in cui immagina quello che potrebbe essere il design definitivo del modello. Si tratta di una ipotesi che si basa sullo stile della Citroen C3 Aircross e la cosa potrebbe avere senso dato che secondo alcuni alla fine questa auto potrebbe utilizzare la stessa piattaforma e cioè la Smart car di Stellantis. Secondo altri invece alla fine questo SUV potrebbe usare la STLA Small.

Nel primo caso sarebbe un modello più economico specie nella versione elettrica nel secondo più premium anche come prezzi. Nel primo caso i costi di produzione sarebbero molto bassi sfruttando il fatto che questa auto userebbe la stessa piattaforma di Opel Frontera, Fiat Grande Panda, Fiat Pandissima, C3, C3 Aircross etc. Non a caso in passato si era parlato del possibile arrivo di una versione elettrica da 25 mila dollari per gli USA, ma forse adesso con Filosa le cose potrebbero cambiare.

Di certo la nuova Jeep Renegade avrà uno stile maggiormente in sintonia con il resto della gamma di Jeep ed in particolare con le ultime novità: Jeep Avenger, Compass e Cherokee. Altra certezza è che per la prima volta questo modello avrà una o più versioni completamente elettriche che si affiancheranno all termiche che continueranno ad esistere. Infine per quanto riguarda le dimensioni si vocifera di un leggero aumento per allontanare la vettura come dimensioni dalla Avenger e avvicinarla un po’ alla Compass. Quindi si pensa che possa avere una lunghezza intorno ai 4,35 metri contro gli attuali 4,24 metri.