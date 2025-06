Nuova Jeep Compass ha fatto il suo debutto dal vivo in Polonia

Jeep ha presentato i suoi due ultimi modelli nel corso di una speciale presentazione statica tenutasi il 26 giugno presso il famoso complesso Royal Wilanów di Varsavia: la nuova Jeep Compass, un SUV compatto di classe C che ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti in tutto il mondo dal suo debutto nel 2006, e la Jeep Avenger 4xe prodotta in Polonia, in un’esclusiva versione limitata, The North Face Edition, disponibile in soli 4.806 esemplari, come l’altezza del Monte Bianco.

Nuova Jeep Compass rimane fedele al DNA del marchio, offrendo elevata capacità off-road, resistenza, tecnologia e versatilità

Adam Męciński, Jeep Brand Director in Polonia, ha dichiarato: “A maggio, Jeep ha registrato un significativo raddoppio delle vendite sul mercato polacco e, dopo i primi cinque mesi, i clienti hanno acquistato il 20% in più di auto del nostro iconico marchio americano rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Vogliamo continuare a sviluppare e accrescere costantemente l’attrattiva del marchio Jeep in Polonia, tra gli altri, introducendo nella nostra offerta modelli stilisticamente espressivi, versatili e tecnologicamente avanzati, con leggendarie capacità off-road, come la nuova generazione di Jeep Compass appena presentata e la versione limitata The North Face Edition, la Jeep Avenger prodotta in Polonia.”

La nuova Compass coniuga versatilità e tecnologie all’avanguardia, mantenendo i tratti distintivi del marchio Jeep: capacità off-road, resistenza e stile inconfondibile. In linea con la tradizione del marchio, la Compass conserva elementi iconici come la griglia a sette feritoie, i passaruota trapezoidali e le piastre di protezione off-road, che non solo rendono omaggio alla tradizione Jeep, ma ne rafforzano anche il carattere off-road e l’aspetto unico. La nuova Jeep Compass è disponibile in sei colori esterni che richiamano paesaggi e ambienti naturali specifici, evocando emozioni e associazioni con singole aree geografiche.

Le leggendarie capacità off-road della nuova Jeep Compass si estendono all’intera gamma, inclusa una versione a trazione integrale in grado di affrontare con facilità i terreni off-road. Con un’altezza da terra fino a 200 mm, un angolo di attacco di 20 gradi, un angolo di dosso di 15 gradi e un angolo di uscita di 26 gradi, la nuova Compass è perfettamente equipaggiata per affrontare le sfide del fuoristrada. Inoltre, la profondità di guado fino a 470 mm sottolinea la sua capacità di affrontare anche le condizioni più impegnative. Il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain, di serie su tutte le versioni, supporta i conducenti nelle situazioni difficili, così come i sensori di parcheggio a 360 gradi già presenti sulla Jeep Avenger.

Oltre alle sue capacità off-road, la nuova Jeep Compass offre ancora più spazio interno e un’incredibile versatilità. La sua lunghezza complessiva è di 4,55 m, offrendo 55 mm di spazio per le gambe in più, una capacità di 34 litri aumentata nei vani portaoggetti anteriori e una capacità del bagagliaio aumentata di 45 litri, arrivando a 550 litri. Il sedile posteriore frazionato 40/20/40, di serie su tutte le versioni, offre la massima flessibilità, rendendo l’auto ugualmente funzionale per passeggeri e carico.

La nuova Jeep Compass è dotata di un sistema di infotainment con quadro strumenti digitale da 10 pollici e radio da 16 pollici, mentre i servizi di connettività garantiscono mappe sempre aggiornate tramite aggiornamenti over-the-air (OTA). La guida autonoma di Livello 2 supporta i conducenti, garantendo viaggi sicuri sia nei tragitti più lunghi che nelle aree urbane congestionate. Tutte queste funzionalità saranno di serie su tutta la gamma. L’esperienza di guida può essere ulteriormente migliorata con l’head-up display, la funzione di cambio corsia semiautomatico e i fari Matrix LED.

L’ampia gamma di motorizzazioni offerta sulla nuova Jeep Compass offre la libertà di scelta che il marchio Jeep offre ai suoi clienti. La gamma include una versione ibrida a 48 V da 145 CV, una versione ibrida plug-in da 195 CV e tre versioni BEV, tra cui una a trazione anteriore da 213 CV e una a trazione integrale da ben 375 CV. Un nuovo motore elettrico posteriore, appositamente sviluppato e più potente, fornisce ulteriori 49 kW di potenza massima e fino a 232 Nm di coppia che, combinati con un riduttore posteriore con rapporto 14:1, si traducono in ben 3100 Nm di coppia disponibile alle ruote posteriori. Questa configurazione garantisce la massima trazione nelle condizioni più impegnative, consentendo di superare pendenze del 20% anche con trazione anteriore zero. L’autonomia della versione BEV completamente elettrica arriva fino a 650 km, un punto di forza fondamentale della nuova Compass.

I clienti in Polonia possono già ordinare la nuova Jeep Compass, in un’esclusiva edizione speciale limitata First Edition, che prevede la scelta tra due sistemi di propulsione: la versione e-Hybrid con tecnologia a 48 V e 145 CV di potenza o la versione elettrica (BEV) da 213 CV e trazione anteriore, con un’autonomia fino a 500 km. La versione BEV segna il debutto di questa tecnologia sul modello Compass, aprendo un nuovo capitolo nella storia del marchio Jeep.