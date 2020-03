Motor Valley Fest 2020: l’edizione di quest’anno si terrà online

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a un rinvio di diversi eventi legati al settore automobilistico come i saloni di New York, Ginevra, Parigi e Detroit, il Milano Monza Open Air Auto Show, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, la Mille Miglia e così via. Persino le Olimpiadi sono state posticipate a causa dell’emergenza coronavirus. Nonostante ciò, l’edizione 2020 del Motor Valley Fest si farà.

È prevista sempre dal 14 al 17 maggio ma si terrà sotto forma di un evento online. Spostare l’evento sul Web significa continuare ad omaggiare il settore automotive, garantendo comunque la distanza fra le persone. Anche se naturalmente non si avrà la stessa esperienza, l’esecuzione online permetterà all’evento di svolgersi comunque e al COVID-19 di non diffondersi ulteriormente.

Motor Valley Fest: l’edizione 2020 si svolgerà online sul sito ufficiale

Tutti gli appuntamenti principali previsti al Motor Valley Fest 2020 saranno quindi a portata di click e trasmessi in live streaming, a partire dalla conferenza di apertura di giovedì 14 maggio che vedrà vari ospiti nazionali ed internazionali affrontare questioni e approfondimenti.

L’edizione digitale della kermesse ospiterà anche l’area Innovation and Talents dedicata ai talenti automobilistici e al mondo delle università e delle start-up. Si tratta sostanzialmente di uno spazio virtuale in cui gli studenti universitari e le aziende potranno incontrarsi per scambiare idee. Per maggiori informazioni, basta dare un’occhiata al sito Web ufficiale di Motor Valley.

Concludiamo con riportarvi le dichiarazioni rilasciate da Stefano Bonaccini – presidente della Regione Emilia-Romagna, Claudio Domenicali – presidente di Motor Valley, e Gian Carlo Muzzarelli – sindaco di Modena.

“Il grande cuore unito alle altissime professionalità e alle radicate capacità artigianali dell’Emilia-Romagna, la forza e lo spirito di squadra della Motor Valley, sono ancora una volta motivo di orgoglio per tutti noi, anche in un momento così delicato e difficile come quello che stiamo attraversando a causa dell’emergenza Covid-19. Grazie al digitale, un’altra eccellenza del nostro territorio, la festa della Terra dei motori entrerà nelle case di migliaia di appassionati e metterà anche in contatto start-up emergenti e aziende attraverso un format nuovo e originale. Un passaggio dallo spazio fisico al virtuale che ancora una volta, ne sono convinto, riuscirà a coinvolgere, incuriosire ed emozionare. Una scommessa rivolta al domani dell’automotive”.

“Stiamo affrontando una grande emergenza e la speranza di tutti è di uscirne il prima possibile. In una fase complessa come questa, in continuo cambiamento, dove prendere decisioni non è affatto semplice, un segnale di resilienza come quello che la Motor Valley sta offrendo ci aiuta a guardare avanti con fiducia. La passione che accomuna e unisce le nostre aziende, supportata dalla tecnologia e dalle opportunità di comunicazione e interazione tramite sistemi digitali, ha permesso di poter confermare una serie di attività previste per il Motor Valley Fest, generando un’interessante occasione di confronto in rete con alcuni fra i maggiori protagonisti internazionali del settore automotive. Mi auguro che il Motor Valley Fest rappresenti uno stimolo positivo per il sistema Italia, l’Emilia-Romagna e tutto il comparto produttivo regionale, in cui il nostro mondo, a due e quattro ruote, costituisce uno dei settori più importanti”.

“È importante mantenere fermo l’appuntamento di maggio, pur se in modalità diverse, per dare un segnale forte a tutto il settore. Dobbiamo avere lo sguardo rivolto al futuro, con l’attenzione ai giovani, all’insegna dell’innovazione e del lavoro. Quest’anno investiamo in termini di promozione su scala nazionale e internazionale, per farci trovare in ‘pole position’ quando ripartirà anche il turismo”.