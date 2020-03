Salone di Detroit 2020 rimandato al prossimo anno

Il Salone di Detroit (North American International Auto Show – NAIAS) è l’ultima vittima del coronavirus in quanto diverse pubblicazioni hanno riportato che l’evento è stato cancellato a causa della diffusione del virus.

Oltre agli organizzatori, anche Ford e General Motors hanno confermato la cancellazione dell’evento. Mark Truby, Chief Communication Officer di Ford, ha affermato al The Detroit News: “Sosteniamo pienamente gli organizzatori del NAIAS per il suo rinvio. La salute e la sicurezza della nostra comunità è la nostra massima priorità. Non vediamo l’ora di partecipare al ritorno dell’evento nel 2021“.

Salone di Detroit 2020: la diffusione del coronavirus fa rimandare il NAIAS 2020

Anziché ospitare le nuove auto, il TCF Center verrà trasformato in un ospedale temporaneo per curare le persone affette dal COVID-19. In un post pubblicato su Facebook, l’U.S. Army Corps of Engineers Detroit District ha confermato che la Michigan National Guard e le agenzie statali e federali hanno visitato nelle scorse ore il TCF Center per pianificare la sua conversione in una struttura di assistenza alternativa per i pazienti.

Tale scelta è stata fatta poiché diversi ospedali del sud-est del Michigan stanno raggiungendo la massima capacità. Visti i numeri crescenti dei decessi e degli infetti, è necessario limitare il più possibile il contagio come riportato dal presidente Donald Trump.

Inizialmente, il Salone di Detroit 2020 era previsto per giugno e l’edizione di quest’anno sarebbe stata la prima a tenersi in estate. Durante questa kermesse avrebbero dovuto debuttare alcune nuove auto fra cui la Volkswagen ID.4. In ogni caso, i biglietti acquistati saranno rimborsati e la nuova edizione si terrà a giugno 2021.

La cancellazione del North American International Auto Show non è soltanto l’unica in quanto sia il Salone di New York che quello di Ginevra sono stati cancellati all’ultimo minuto. Stessa cosa vale per il Goodwood Festival of Speed e alcuni eventi italiani come la Mille Miglia, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este e il Milano Monza Open Air Auto Show.