Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2020 spostato ad ottobre per coronavirus

Dopo il posticipo del Salone di Ginevra, del Salone di New York, della Mille Miglia e di altri eventi importanti, nelle scorse ore è stata comunicata la notizia che anche il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2020 è stato spostato per via dell’emergenza coronavirus.

La famosa kermesse, infatti, si dovrebbe svolgere dal 16 al 18 ottobre anziché dal 22 al 24 maggio. Tuttavia, gli organizzatori hanno comunicato che la conferma definitiva dei giorni arriverà più avanti in quanto hanno bisogno di valutare la diffusione del virus. Il team ha deciso di prendere questa decisione per proteggere gli ospiti e ovviamente per limitare quanto più possibile la propagazione del COVID-19.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este: l’edizione 2020 forse si farà in autunno

Gli organizzatori sono consapevoli che potrebbe non essere il Concorso d’Eleganza Villa d’Este degli scorsi anni ma ce la metteranno tutta per realizzare una manifestazione in linea con la sua reputazione.

La prima edizione dell’evento si è tenuta il 1° settembre del 1929, quindi ben 91 anni fa. La location è sempre la stessa: il Lago di Como presso una struttura alberghiera ultra lussuosa. In tale occasione, le più belle auto storiche del mondo si sfidano per portarsi a casa i vari premi messi in palio dagli organizzatori. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprire se la data verrà nuovamente modificata oppure no.