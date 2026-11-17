Dietro una M4 GT4 guidata da un pilota ufficiale BMW, la pressione dovrebbe farsi sentire. Invece la ZA0, la nuova BMW M3 elettrica, provata da Motor Trend se la mangia.

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La prossima belva Neue Klasse e i suoi quattro motori, uno per ruota, fanno paura. Nella prima sessione, racconta il giornalista Frank Markus, in M1 Auto S con DSC inserito, il controllo di stabilità si fa sentire in un paio di curve e basta. Nella seconda, con recupero al massimo, telaio Sport+ e DSC in M Dynamic, le derapate diventano controllate e divertenti. Con il DSC spento gli angoli di sbandata crescono senza che l’auto si metta a fare l’ansiosa.

I freni della M3 elettrica, intanto, sembrano in vacanza. La pistola a infrarossi segna centinaia di gradi in meno rispetto alla GT4. Tutta energia che i motori si riprendono invece di bruciarla. Sven Esch, a un certo punto, mi conferma con un certo garbo che andavo all’80% del suo passo. Una guida che non ha fatto sudare il giornalista strano per una berlina da 2,5 tonnellate. Viene definita “la prova in pista più impressionante degli ultimi anni”.

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Poi ci sono le obiezioni dei puristi. Il peso, per cominciare. BMW tace, e la i3 a trazione integrale ne dichiara 2.240 kg. La fibra naturale a base di lino su sedili, tetto e pannelli aiuta, ma due motori in più, freni e sospensioni rinforzati e struttura irrobustita presentano il conto.

L’autonomia in pista di questa M3? Gli elettrodi più sottili e un elettrolita ancora segreto permettono alla batteria di assorbire 540 kW in rigenerazione. Tre giri veloci regalano l’energia per il quarto. In strada, la ricarica a 420 kW, 20 in più della i3, aggiunge oltre 320 km in 10 minuti.

M eSound non ha niente del videogioco synthwave. Il tono principale sale tra 35 e 80 Hz, con armoniche fino a 200-450 Hz, senza lasciar indovinare il numero di cilindri. In rilascio arrivano borbottii elettronici piacevoli. Si può spegnere, ma poi si ascoltano i pneumatici anteriori che graffiano in cerca di grip.

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Il prezzo resta un mistero. Viene definita “una Taycan Turbo più ordinata e più economica”, circa 20 cm più facile da parcheggiare a pettine, con abitabilità simile.