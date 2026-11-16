La quinta generazione della BMW X5 è la base di un render indipendente che immagina il SUV con la carrozzeria nera, luci diurne gialle e un assetto più basso. Il creatore digitale Kelsonik è intervenuto soprattutto sulle ruote e sulla distanza dai passaruota, che nelle immagini scendono quasi a filo degli pneumatici. Vista di tre quarti, la X5 appare così più larga e meno alta rispetto a quella di serie.

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BMW X5 G65: un render la immagina con assetto ribassato e cerchi neri

Le due configurazioni proposte da Kelsonik adottano cerchi neri a più razze, con un disegno più concavo in una delle immagini, dove le razze rientrano maggiormente verso il mozzo. Cambia anche il colore delle pinze dei freni dove in una versione sono rosse e risaltano fra le razze, mentre nell’altra sono nere e si confondono con il resto della ruota.

Sul frontale, le cornici scure del doppio rene si fondono con la carrozzeria e lasciano in primo piano le luci diurne, che nel render riprendono la firma a X della nuova generazione e si accendono in giallo. La grande presa d’aria al centro del paraurti risulta meno evidente nella vista frontale, dove il nero attenua lo stacco fra la griglia e le superfici che la circondano.

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La X5 di quinta generazione, identificata dalla sigla G65 e prodotta a Spartanburg, riprende lo stile della Neue Klasse su un’evoluzione della piattaforma CLAR. Sulle fiancate, BMW ha spostato i comandi d’apertura delle porte alla base dei finestrini, integrandoli in piccole alette. In coda ha adottato un portellone in un pezzo unico. All’interno, il sistema Panoramic iDrive proietta le informazioni lungo la base del parabrezza e comprende uno schermo centrale, al quale si può aggiungere un display dedicato al passeggero.

BMW ha indicato la fine di novembre 2026 per il lancio delle prime versioni, con le ibride ricaricabili e la prima iX5 elettrica attese all’inizio del 2027. In Italia la X5 50e xDrive è ordinabile da ottobre e abbina un sei cilindri a benzina da 3 litri a un motore elettrico. La scheda tecnica di BMW Italia indica circa 490 CV complessivi e un’autonomia in modalità elettrica fino a 106 chilometri nel ciclo WLTP.