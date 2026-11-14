BMW M2 vs Serie 3 E30 da drift: chi vince la drag race? Video!

Una BMW M2 di serie viene messa a confronto, in una drag race, con una Serie 3 E30 da drift, pesantemente modificata e spinta da un motore V8 di provenienza statunitense. La sfida è stata allestita dagli specialisti di carwow, sempre sul pezzo quando si parla di gare di accelerazione sul quarto di miglio e sul mezzo miglio con partenza da fermo.

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Quello che vi proponiamo oggi è un duello insolito, perché mette l’una contro l’altra due auto completamente diverse dello stesso marchio. La M2 è una belva stradale; la E30 un’arma espressamente adattata all’arte delle derapate. L’obiettivo del match multiplo è capire come se la cavino le auto da drift in una drag race su un lungo rettilineo.

Screen shot da video YouTube carwow

Riuscirà la BMW M2 standard, col suo launch control, a tenere dietro la E30 da drift fortemente elaborata? Ovviamente non vi anticipiamo la risposta, per lasciarvi il gusto della scoperta.

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La sfida analizza il comportamento dei due veicoli in termini di velocità in rettilineo, ripresa in movimento e prestazioni in frenata. Tutto questo su pista, in condizioni reali. Solo la visione del filmato darà le risposte sull’esito del confronto. Prima di dargli spazio, facciamo un breve ripasso delle caratteristiche principali delle due auto impegnate nel confronto.

Partiamo dalla BMW M2. La berlina bavarese è spinta da un motore a sei cilindri in linea da 3 litri, sovralimentato con due turbine, che mette sul piatto una potenza massima di 480 CV e 600 Nm di coppia, su un peso di 1.754 kg. L’energia propulsiva viene scaricata esclusivamente sulle ruote posteriori tramite un cambio automatico a 8 rapporti.

Screen shot da video YouTube carwow

Sull’altro lato della pista scelta per la drag race c’è una BMW E30 molto particolare. Non si tratta di una Serie 3 qualunque, ma di un’auto da drift targata Red Bull, la cui spinta è affidata a un motore potentissimo, diverso da quello standard. Qui, infatti, sotto il cofano anteriore pulsa un mastodontico V8 Chevrolet da 7.4 litri, che sviluppa 630 CV di potenza massima e 800 Nm di coppia, scaricate sulle ruote posteriori tramite un cambio sequenziale a 5 rapporti.

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Non si hanno informazioni sul peso, ma non c’è alcun dubbio sul fatto che alla bilancia questa E30 fermi l’indice molto prima della sorella M2, essendo stata spogliata di tutto il superfluo ed anche di molti elementi necessari per l’omologazione stradale. Potrà l’auto da drift dire la sua in rettilineo, nell’ambito di una drag race in famiglia nel segno dell’elica blu? C’è solo un modo per scoprirlo…premere il tasto play sul video. Buona visione!