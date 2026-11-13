BMW dice addio al diesel sulla Serie 3 berlina: spiraglio aperto la prossima Touring

Quarant’anni di diesel nella gamma Serie 3, poi l’addio. La nuova berlina G50 è arrivata senza un solo motore, quello che finisce con la “d”, e Monaco ha bruciato una tradizione che resisteva dal 1985. Nessun 320d, nessun 318d, nessun M340d. Eppure qualcuno in BMW ha lasciato una porta socchiusa per la Touring.

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Joachim Post, responsabile dello sviluppo, ha risposto con diplomazia. Alla domanda se l’addio al diesel varrà anche per la G51 Touring, ha detto: “Vedremo. Valuteremo ogni veicolo individualmente con grande attenzione”. Una non-risposta che, nel gergo aziendale, equivale a un mezzo sì.

Fuori dall’Europa il diesel è già morto nelle berline compatte: negli Stati Uniti e in Cina non ha mai davvero attecchito, e giustificare l’omologazione di un propulsore per mercati che non lo vogliono è sempre più difficile da spiegare agli azionisti. Sulle flotte aziendali, poi, la corsa all’elettrico e ai plug-in ha ridotto la domanda in modo strutturale. La Neue Klasse con la sua sesta generazione di eDrive ha reso l’elettrico credibile anche su percorsi lunghi, togliendo uno degli ultimi argomenti a favore del gasolio.

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In Germania i numeri raccontano un’altra storia. Tra gennaio e ottobre, il diesel ha coperto il 35,8% di tutte le immatricolazioni della Serie 3 nel mercato domestico. Più di un’auto su tre, non esattamente un segmento residuale da archiviare con una scrollata di spalle.

Nel resto della gamma BMW il diesel sopravvive benissimo: X5 di nuova generazione, Serie 7 rinnovata, il prossimo restyling della Serie 5 e la X7 lo offrono ancora. Persino l’X6 atteso nel 2028 dovrebbe seguire la stessa strada. Non è un’ideologia anti-gasolio, è una scelta modello per modello.

Nel frattempo, l’agenda ufficiale è quella dell’i3 Touring elettrica, nome interno NA1, già avvistata su strada e attesa nel 2027. Sarà la variante wagon della famiglia Neue Klasse, posizionata sotto l’i5 Touring per prezzo e dimensioni. La versione a combustione, invece, non arriverà prima del 2028, e sulla sua gamma motori BMW tace.

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La G21 Touring attuale resta in vendita fino a un certo punto del 2027: chi vuole ancora un 320d con il tetto lungo ha ancora una finestra. Piccola, ma aperta.