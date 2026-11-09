BMW M3 elettrica: la belva rinuncia al frunk per “respirare” meglio

Il primo indizio sulla BMW M3 elettrica sta sul cofano. Una grande presa d’aria a V, al centro, che non è certamente lì per bellezza, ma serve a smaltire il calore dell’elettronica di potenza e dei motori che stanno sotto. Per farle spazio, Monaco ha sacrificato il “bagagliaio” anteriore.

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Sulla i3 di serie quel vano esiste, piccolo ma esiste. Sulla M3 no, e si capisce subito quale sia la priorità. La forma a V arriva dritta dalla BMW M Concept Neue Klasse vista a Le Mans, dato che la concept vuole sbarcare in produzione senza perdere i denti. La presa lavora anche sull’aerodinamica, perché aspira aria e aumenta il carico sull’asse anteriore.

Le nuove foto spia mostrano un prototipo ancora pesantemente camuffato, con fari anteriori e posteriori provvisori. Il bianco della carrozzeria si intravede dagli angoli, ma il lavoro degli ingegneri M non è finito. Il resto è meno misterioso, cerchi forgiati che lasciano vedere un impianto frenante con pinze incolori, minigonne affilate, passaruota gonfi. Il posteriore, paraurti compreso, nasconde ancora troppo.

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Sulle prestazioni BMW non si sbilancia. Si sa però che i quattro motori elettrici, uno per ruota, non toccheranno i quasi 1.400 CV che teoricamente potrebbero erogare. La i3 M60 si ferma a 612 CV, e il vertice della gamma dovrebbe stare attorno ai 700.

Ad alimentarli ci sarà una batteria specifica per M, con oltre 100 kWh utili, celle cilindriche Gen6 e architettura a 800 V. L’autonomia resterà lontana dai 900 km omologati dalla i3, e a Monaco sembra importare poco. La priorità dichiarata è reggere più turni consecutivi in pista senza perdere prestazioni.

Aiuta anche l’xDrive, che può disaccoppiare completamente l’asse anteriore e trasformare la M3 in una trazione posteriore pura. Per chi sulle elettriche storceva il naso proprio per questo, un argomento in meno.

La data di debutto non è ufficiale. La produzione partirà a Monaco nel 2027, insieme alla i3, e le prime consegne in concessionaria sono attese la prossima estate. Il prezzo supererà i 100.000 euro.