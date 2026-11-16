BMW M7, la belva mancata: questa E38 poteva essere l’ammiraglia più cattiva mai costruita

Una Serie 7 con il cuore della M5 e l’immancabile cambio manuale. Fa già impressione così. Non è un sogno da forum, dato che esiste davvero, e BMW l’ha tenuta nascosta per quasi trent’anni.

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Si chiamava M7, internamente, ed è rimasta un prototipo. La base è una E38 nata come 740i, poi stravolta sotto la pelle. Dalla E39 M5 ha ereditato l’S62, un V8 aspirato da 4,9 litri che eroga 394 cavalli a 6.600 giri/min, e il cambio manuale a sei marce che manda tutto alle ruote posteriori. Oggi un’ammiraglia con la leva e la frizione è un’idea che farebbe svenire il marketing.

La velocità massima della M7 sperimentale del 1995 è di 250 km/h, limitata elettronicamente come sulla M5. La bilancia segna 1.875 kg, certo, non una piuma, ma stiamo parlando di una berlina di lusso di grandi dimensioni, e il rapporto tra peso e promessa resta comunque seducente.

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Il bello è che fuori non ci sia quasi nulla da vedere. Niente paraurti scolpiti, niente prese d’aria sovradimensionate, niente badge M a fare la ruota. A prima vista è una E38 qualunque, una delle berline più eleganti mai disegnate. Poi si guarda meglio: cerchi BBS a razze incrociate di colore scuro e uno scarico quadruplo, con due terminali per lato nel paraurti posteriore.

Dentro questa M7 mai venduta la filosofia è la stessa. Pelle nera e beige per un abitacolo bicolore, volante M e quel pomello del cambio manuale che tradisce l’inganno appena ci si siede. Dietro, un dettaglio da fine anni Novanta che oggi fa tenerezza: una cornetta telefonica integrata nella console centrale.

Perché non è mai arrivata in produzione? BMW tace, quindi si può solo ipotizzare. La 750i regnava già in cima alla gamma con il suo V12, e la M5 offriva prestazioni analoghe in un pacchetto più piccolo, più leggero e presumibilmente meno caro. Il conto economico, probabilmente, non tornava. Che poi qualcuno a Monaco abbia comunque costruito l’auto e le abbia dato un nome in codice, dice parecchio sull’aria che tirava allora.