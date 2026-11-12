Una “scarpa da clown” brutta e scomoda? La BMW Z3 M Coupé, in realtà, fa ancora impazzire

Una scarpa da clown (come veniva definita dai detrattori più malvagi) che oggi vale quanto una berlina nuova. Parliamo di una BMW che nasce, se vogliamo, brutta, ma con convinzione, e invecchia con tantissima classe. La Z3 M Coupé non è mai stata una coupé, forse una sorta di shooting brake. 4,03 metri di tetto allungato, passaruota gonfi e portellone da hatchback con ambizioni sportive.

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Il disegno è di Joji Nagashima, e le Z4 che sono venute dopo non hanno mai trovato il coraggio di imitarlo. Il resto della storia si scrive a Spartanburg, Carolina del Sud, nello stabilimento che a metà anni Novanta sfornava anche le X5. Mentre la Serie 7 si dava al lusso, la Z3 arrivava come la roadster nello spirito delle britanniche, sulla scia della giapponese MX-5, e lanciata con la benedizione di Pierce Brosnan in Golden Eye. Poi arrivò la versione col tetto.

La Coupé, a differenza della roadster d’ingresso con i quattro cilindri da 1.8 e 1.9, montava solo sei cilindri in linea da 2.8, 3.0 o 3.2 litri. La M ha il migliore, aspirato, con scarico a quattro uscite. Sotto i 3.500 giri è educato, oltre i 5.000 si toglie la cravatta.

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Il telaio affonda le radici nella Serie 3 E30, le gomme posteriori sono 245/45 su cerchi da 17 pollici. Niente elettronica a farle da balia, e il quadro strumenti è analogico. Le Z3 M Coupé montavano l’S50B32 da 320 CV, ma in “versione ridotta” negli States per colpa delle norme sulle emissioni. La velocità massima era limitata elettronicamente a 250 km/h. Sufficienti? Diremmo di sì.

Gli esemplari sotto i 150.000 km partono da circa 40.000 euro. Le americane pre-2001 costano sensibilmente meno, hanno la prima marcia più corta per compensare i cavalli mancanti e un motore meno stressato, quindi più longevo. Lo storico dei tagliandi, però, è non negoziabile: senza carta, anche l’affare sembra una trappola.

Non sarà stata la BMW più bella. Quasi trent’anni dopo, però, quante delle belle BMW di oggi avranno ancora qualcuno disposto a pagare 40.000 euro per sentirle cantare?