Mercedes-Benz punta a ridurre del 70% le emissioni di CO₂ entro il 2039 rispetto al 2019, includendo nel calcolo la produzione dei materiali, le fabbriche, i trasporti e l’intero ciclo di vita dei veicoli. Nel piano presentato il 10 novembre a Sindelfingen, il gruppo ha fissato al 2049 la scadenza per arrivare a un saldo netto pari a zero. A quella data intende aver già ridotto le emissioni di almeno il 90% e prevede di neutralizzare in modo permanente la quota residua.

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Mercedes punta a tagliare del 70% le emissioni di CO₂ entro il 2039

Una delle prime applicazioni riguarda un componente dimostrativo della EQS, fabbricato con acciaio ottenuto da ferro prodotto usando idrogeno. Nel progetto pilota, HyIron ha lavorato il minerale fornito da Anglo American per ricavare ferro a riduzione diretta. L’azienda stima circa 10 kg di CO₂ equivalente per tonnellata di ferro prodotto, contando le emissioni dirette e quelle legate all’energia usata in quel passaggio. Mercedes e HyIron hanno firmato un accordo per valutare se il processo possa passare dalla sperimentazione alla produzione industriale.

Sull’alluminio Mercedes ha già firmato un contratto di fornitura a lungo termine con Hydro. L’impronta dell’alluminio primario acquistato dal gruppo dovrebbe scendere dagli attuali 4 kg di CO₂ equivalente per chilogrammo di materiale a 3,5 nel 2028 e a 3 dal 2030. Dal 2027, la prossima generazione di grandi elettriche Mercedes utilizzerà anche Hydro CIRCAL, che contiene almeno il 75% di alluminio recuperato da prodotti a fine utilizzo. Il gruppo vuole portare al 40% la quota di materie prime secondarie, cioè ricavate da materiali già utilizzati, nell’arco del prossimo decennio.

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Nelle proprie fabbriche Mercedes punta a ridurre le emissioni del 90% entro il 2039. L’elettricità acquistata all’esterno proviene già interamente da fonti rinnovabili, che coprono il 51% dei consumi energetici complessivi dei siti Mercedes-Benz Cars e il 39% di quelli Mercedes-Benz Vans. A metà 2027 dovrebbero entrare in funzione le 20 turbine eoliche di Papenburg, da 140 MW complessivi. Insieme alla fornitura concordata con Iberdrola dal parco offshore Windanker, potrebbero coprire circa metà del fabbisogno elettrico annuo del gruppo in Germania.

Il taglio dell’80% previsto per le emissioni generate durante l’uso dei veicoli dipende anche dalla diffusione delle auto elettriche. Mercedes ha programmato 14 lanci di modelli a batteria nel triennio 2025-2027 e lega il raggiungimento dell’obiettivo alla domanda dei clienti e alla disponibilità delle infrastrutture di ricarica.