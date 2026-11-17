Hai le mani libere, ma la testa, neanche a dirlo, no. Mercedes lo ripete con una certa insistenza: i nuovi sistemi di assistenza non sono guida autonoma, e chi siede al volante resta il responsabile di ciò che succede. Il messaggio è chiaro, anche se il marketing suggerisce altro.

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La prima novità si chiama Hands-free Assist e fa esattamente ciò che dice il nome. In autostrada, fino a 130 km/h e quando le condizioni lo permettono, si possono staccare le mani dal volante. Il guidatore deve però continuare a guardare la strada e restare pronto a intervenire in qualsiasi momento.

A darle una mano c’è Proactive Lane Change Assist, che cambia corsia da solo. L’auto decide di superare un mezzo più lento oppure si prepara a imboccare l’uscita, seguendo il navigatore. In Germania entrambe le funzioni arriveranno entro la fine del 2026.

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Poi c’è il piatto forte, MB.DRIVE ASSIST PRO, che porta l’assistenza fuori dall’autostrada e dentro il caos urbano. Qui il sistema affronta svolte agli incroci, ripartenze e fermate ai semafori, cambi di corsia e posizionamento nella corsia giusta. Per attivarlo basta impostare una destinazione sul navigatore e premere un pulsante sul volante.

Sotto la carrozzeria lavora un arsenale di 27 sensori: 10 telecamere, cinque radar e 12 sensori a ultrasuoni. Le informazioni passano attraverso un computer da 254 TOPS dichiarati. Non è una novità assoluta: la tecnologia è già attiva in Cina, dove ha debuttato con la nuova CLA alla fine del 2025.

Il calendario è fitto. Un programma di accesso anticipato partirà a dicembre 2026, con Stoccarda e Monaco di Baviera in Germania e la California negli Stati Uniti. Lì i fortunati potranno provare sia MB.DRIVE ASSIST PRO sia Hands-free Assist. Poi il debutto vero, tra la fine del 2026 e la prima metà del 2027.

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Chi ha già un’auto predisposta non dovrà cambiarla. Le funzioni si potranno acquistare e installare con un aggiornamento software da remoto, grazie a MB.OS, il sistema operativo con cui Mercedes gestisce le funzioni della vettura e le sue evoluzioni future.