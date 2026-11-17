Volkswagen ha mostrato un prototipo della nuova T-Roc R con la carrozzeria ormai vicina a quella di serie. Sotto la livrea blu e bianca si vedono le aperture più grandi del paraurti anteriore, le ruote da 20 pollici e i quattro terminali di scarico. La novità più importante è però sotto il cofano, dove la versione sportiva monterà il 2.0 turbo a benzina con sistema mild hybrid a 48 volt. La scheda tecnica della seconda generazione indica l’inizio del 2027 per l’arrivo della R.

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Volkswagen T-Roc R: il prototipo anticipa il nuovo 2.0 mild hybrid con trazione integrale

Il due litri elettrificato è già previsto anche per una T-Roc 4MOTION da 204 CV. Volkswagen ha indicato una taratura più potente per la R e ha confermato la trasmissione a quattro ruote motrici abbinata al DSG a sette rapporti. Il riferimento più vicino è la Golf R attuale, che eroga 333 CV e 420 Nm. La sua scheda offre un termine di paragone per capire dove potrebbe collocarsi il SUV, per il quale Volkswagen deve ancora comunicare potenza e coppia.

Resta da vedere se la T-Roc R riprenderà dalla Golf anche la ripartizione della coppia fra le due ruote posteriori. In curva, la Golf R può inviare tutta la coppia destinata al retrotreno alla ruota posteriore sul lato esterno della traiettoria, aiutando l’auto a chiudere la curva quando si accelera. Le immagini del prototipo permettono già di vedere un impianto frenante più grande, mentre la configurazione del differenziale e le modalità di guida della T-Roc R devono ancora essere illustrate.

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Il paraurti anteriore riprende l’impostazione della R-Line, con prese d’aria più ampie e un disegno specifico nella parte bassa. Le fasce luminose che collegano i gruppi ottici e gli stemmi illuminati restano riconoscibili anche sotto la mimetizzazione. Dietro, il diffusore lascia spazio a due coppie di terminali tondi, la soluzione che distingue già diversi modelli Volkswagen R.

Sulla precedente T-Roc R si poteva ordinare uno scarico in titanio Akrapovič. Il gruppo montato sul prototipo mostra come saranno disposte le quattro uscite, mentre la disponibilità di uno scarico alternativo dipenderà dal catalogo della nuova versione. Volkswagen ha indicato la finestra di lancio del modello, ma il listino e la data di apertura degli ordini per l’Italia sono ancora da comunicare.