BMW fa molto bene con le emissioni di CO2: adesso potrà vendere virtù ai concorrenti

BMW ha fatto i compiti sulle emissioni da sola e adesso incassa il merito. Il suo pool di CO2 è aperto ai concorrenti, naturalmente, a pagamento.

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L’Unione Europea permette ai costruttori di mettere in comune le emissioni medie delle rispettive flotte, il cosiddetto pooling. Chi vende troppi motori assetati si accoda a chi ha una gamma più pulita e la media si aggiusta sulla carta. Le auto non diventano più pulite di un grammo, intendiamoci, cambia solo il modo in cui i conti vengono presentati a Bruxelles.

I conti, però, pesano. Lo sforamento costa 95 euro per ogni grammo di CO2 al chilometro oltre il limite, moltiplicato per ogni veicolo nuovo immatricolato. Con una flotta numerosa si arriva una cifra salata in fretta. Ecco perché, stando a Handelsblatt, che cita documenti della Commissione europea, a Monaco stanno già raccogliendo le candidature. L’accordo vale con effetto retroattivo dal 2025 e copre anche il 2026 e il 2027.

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Niente sconti d’amicizia, però. Chi vuole entrare deve scoprire le carte sui propri dati di emissione e firmare un accordo di riservatezza. BMW pretende anche bilanci o garanzie bancarie, per essere certa che il partner sia in grado di pagare la sua quota di eventuali penali se il gruppo dovesse mancare il bersaglio. Dunque, prima di far salire qualcuno sul proprio curriculum immacolato, Monaco vuole sapere dove abita e quanto guadagna.

Il vantaggio, del resto, se l’è costruito. L’anno scorso ha centrato gli obiettivi UE senza stampelle altrui, grazie a i4, i5, i7, iX e ai primi modelli della Neue Klasse.

Secondo l’ICCT, nei primi nove mesi del 2026 ha toccato il 31% di quota di elettriche a batteria, la più alta tra i grandi gruppi europei e cinque punti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. La nuova iX3 ha superato i 100.000 ordini nel primo anno. Nel 2027 arrivano i3 Touring e iX7, nel 2028 i1 e iX6. Più elettriche in listino significa più margine di manovra con i limiti.

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A Monaco, però, i tempi non sono dei migliori: prepensionamenti volontari in Germania, taglio del 20% di divisioni e relative poltrone dirigenziali entro metà 2027, componenti generici al posto di pezzi su misura per ogni modello. Quando si stringe la cinghia, un’entrata in più non dispiace a nessuno.

Quanto costerà entrare nel pool non è dato saperlo. BMW può trattare le condizioni, ma Bruxelles chiede che i pool aperti restino trasparenti ed economicamente ragionevoli.