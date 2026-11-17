Volkswagen ha piazzato un telo sopra una concept e lo ha postato sui social, come si fa con le sorprese di compleanno. Il compleanno è quello della Golf GTI, cinquant’anni, e la sorpresa si scoprirà venerdì 20 novembre.

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La didascalia promette qualcosa di “veramente piccante”, preparato da tirocinanti, designer e ingegneri. Gli hashtag #GTI e #GTI50 tolgono ogni dubbio sul nome in ballo, mentre l’etichetta sotto chiarisce che questa non arriverà in concessionaria.

I nostalgici sperano in un motore a combustione con cambio manuale. Possono continuare a sperare, ma le proporzioni e la firma luminosa raccontano un’altra storia: sotto il velo c’è con ogni probabilità la ID. Polo GTI, quindi elettrica, con un kit carrozzeria che di serie non esiste.

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Il frontale è più cattivo, per via di una linea più netta sopra i fari e, forse, dell’addio alle luci diurne a LED superiori. La macchina pare più bassa e larga, con due prese d’aria sul cofano e uno splitter più pronunciato sotto la presa di raffreddamento. Il profilo resta fedele alla versione di serie, abitacolo e posizione dei fari compresi, ma dietro spunta un alettone da pista che non passerebbe inosservato nemmeno a un raduno di tuner. Probabili anche parafanghi allargati, minigonne più marcate e un diffusore maggiorato.

Volkswagen di concept GTI ne ha già sfornate parecchie: la Golf GTI W12-650, la GTI Roadster Vision GT, la Design Vision GTI. Tutte memorabili, tutte rimaste sulla carta. Speriamo che questa non faccia la stessa fine, anche se è più realistico immaginare una ID. Polo GTI Clubsport, sul modello di quanto visto nella gamma Golf GTI.

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I numeri di partenza sono quelli della Volkswagen ID. Polo GTI standard: un motore elettrico anteriore da 223 cavalli e un telaio dedicato. Resta da capire se questa trazione anteriore potrebbe accogliere il motore da 322 cavalli della ID.3 GTI a trazione posteriore.