Kia EV4, test al Nurburgring per la berlina elettrica coreana

La Kia EV4, la nuova auto elettrica coreana attesa per il 2026, è stata recentemente immortalata durante i test sul circuito del Nürburgring, celeberrimo circuito in Germania. L’auto è destinata a competere con modelli come la MG 4, la Cupra Born e la Volkswagen ID.3. La cinque porte Kia sarà prodotta nello stabilimento dell’azienda in Slovacchia.

La produzione della berlina EV4 inizierà in Corea del Sud a partire da marzo 2025. La EV4 aveva fatto il suo debutto come concept nell’ottobre 2023, presentandosi come una berlina elettrica a quattro porte, con la versione definitiva attesa per il 2025. Il debutto seguirà quello del più compatto, sempre elettrico, Kia EV3, anch’esso veicolo presentato come concept nello stesso evento di ottobre 2023. L’EV3 entrato in produzione nel maggio di quest’anno.

La Kia EV4 rappresenterà, di fatto, la versione elettrica della Kia K4, sia nella versione berlina che hatchback, destinata a sostituire la storica Kia Cerato in alcuni mercati internazionali, su tutti quello australiano. Sotto il cofano, la EV4 sarà costruita sulla piattaforma E-GMP, la stessa utilizzata dai modelli elettrici Kia EV6 ed EV9. Tuttavia, per contenere i costi, la ricarica sarà limitata a un sistema da 400 volt, rispetto ai 800 volt presenti nei modelli di fascia superiore.

In futuro è prevista anche una versione GT ad alte prestazioni della Kia EV4. Come si può intuire dalle immagini, il design della vettura seguirà il nuovo stile distintivo di Kia, con luci diurne ispirate a una “mappa stellare”. Gli interni, invece, potrebbero seguire un approccio minimalista, con un ampio schermo panoramico per la strumentazione e un display touchscreen dedicato all’infotainment, proprio come il concept.

Kia ha dichiarato che entro il 2026 la sua gamma di veicoli elettrici si amplierà fino a 15 modelli, con l’intenzione di vendere 1,6 milioni di auto elettriche all’anno entro il 2030.