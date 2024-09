Il sistema i-Pedal 3.0 della Kia EV3 è l’evoluzione della frenata rigenerativa

Della Kia EV3 abbiamo parlato in occasione della presentazione del concept di questo CUV elettrico e del relativo lancio ufficiale sul mercato; ora è interessante porre l’attenzione sul sistema i-Pedal 3.0 che rivoluziona la tecnologia della frenata rigenerativa.

Le novità del sistema i-Pedal 3.0

Sono sostanzialmente due, ma molto significativi, i motivi di interesse legati al sistema i-Pedal 3.0 presente sulla Kia EV3. Da una parte c’è un’inversione del trend che accomuna le principali case automobilistiche mondiali che prevedono l’introduzione delle tecnologie più innovative prima sui veicoli di fascia alta e poi sul resto dei modelli. Kia, infatti, ha previsto il sistema i-Pedal 3.0 su una vettura, come la EV3, che ha un prezzo di lancio inferiore ai 35000€. Dall’altra ci sono le peculiarità tecnologiche di questo sistema.

L’i-Pedal 3.0, infatti, è un’evoluzione della frenata rigenerativa per come la conosciamo oggi. Questo nuovo sistema rappresenta un’evoluzione della frenata rigenerative regolabile che si trova sulle auto elettriche a marchio Kia, Hyundai e Genesis. Il sistema i-Pedal 3.0, infatti, risolve molti dei problemi tipici del sistema tradizionale e aggiunge una nuova tecnologia per l’assistenza alla guida autonoma.

Il sistema attuale prevede che la velocità e la decelerazione dell’automobile siano controllate premendo o sollevando il pedale dell’acceleratore. È un meccanismo per il quale si riduce l’utilizzo del pedale del freno andando a ottimizzare l’efficienza in quanto si recupera parte dell’energia cinetica che altrimenti si perderebbe durante le fasi di frenata. Questo sistema è disponibile in diverse modalità sulle altre auto: nei veicoli Ford e quelli Tesla, per esempio, c’è la possibilità di attivare e disattivare il sistema, mentre la nuova Volkswagen ID.4 consente di regolare la frenata rigenerativa ma non fino al punto di arrivare alla guida con un unico pedale.

Le auto del gruppo Kia già offrono un livello superiore per quel che riguarda la frenata rigenerativa, tanto che diversi modelli (come la EV6) prevedono i paddle sul volante che regolano il livello della frenata rigenerativa. Nonostante questo il vecchio sistema i-Pedal si disattivava ogni volta che si spegneva l’auto o durante la retromarcia.

Il nuovo sistema i-Pedal 3.0, invece, si arriva a una guida con un solo pedale completa tanto che la Kia EV3 si può fermare da sola senza ricorrere al pedale del freno. Viene inoltre introdotta la possibilità di disattivare la retromarcia e di mantenere attivo il sistema quando si spegne l’auto. Il nuovo sistema i-Pedal 3.0 è attivabile anche quando la frenata rigenerativa è disattivata permettendo alla Kia EV3 di decelerare completamente anche quando si va piano. Tra gli ulteriori aspetti interessanti di questa tecnologia c’è che si combina con diversi ADAS presenti sulla Kia EV3, come il Lane Keeping Assist e l’Highway Driving Assist. Il tutto, lo ricordiamo, per un’auto dal prezzo accessibile e molto inferiore a quello di altri modelli con tecnologie all’avanguardia.