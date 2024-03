Kia EV9 incoronata ‘regina’: è la World Car of the Year 2024

Al World Car Awards, al Salone dell’Auto di New York, il SUV elettrico coreano Kia EV9 viene premiato come World Car of the Year 2024, diventando il successore della Hyundai IONIQ 6, vincitrice del premio lo scorso anno.

Ma non finisce qui, perché la Kia festeggia doppiamente ricevendo un altro premio che rivolto sempre alla EV9 eletta anche come World Electric Vehicle.

Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia ha dichiarato:

“È un grande onore per noi vedere la Kia EV9 2024 nominata al World Car Awards come World Car of the Year e World Electric Vehicle. Questo risultato sottolinea il nostro costante impegno nel superare i limiti della tecnologia e di eccellenza nel design. I continui trionfi della Kia EV9 ci motivano a evolverci nel proporre veicoli di eccezione che ridefiniscono l’esperienza di guida per i clienti in tutto il mondo”.

La giuria, rappresentata da 100 giornalisti dell’automotive con provenienze dai 29 Paesi selezionati, ha saputo individuare le distinzioni nella Kia EV9, rispetto alle altre auto, date dal suo designi rivoluzionario e innovativo.

Kia EV9: il maxi SUV elettrico che ridefinisce le prestazioni

Il SUV EV9, della casa automobilistica coreana Kia, è basata sulla piattaforma E-GMP del marchio, studiata a misura per i veicoli totalmente elettrificati. Dunque, ci troviamo davanti alla prima auto del marchio di prestazioni superiori, grazie all’introduzione di una batteria di quarta generazione da 99,8 kWh. E l’autonomia non è da meno, dato che è capace di percorrere fino a 541 km (ciclo combinato WLTP). E presso le colonnine di ricarica compatibili, in appena 15 minuti – la sua ricarica rapida da 800 V da la possibilità di avere un recupero di 239 km di autonomia.

Inoltre, questo maxi SUV elettrico è super confortevole: misurando 5 metri di lunghezza, offre un abitacolo spazioso a sette posti, un vero e proprio salotto con molti optional e dettagli di design, il tutto accompagnato dall’innovazione tecnologica e all’avanguardia. Il prezzo base parte dai 76.450 euro per il mercato italiano.