Kia Charge, l’infrastruttura conta 800mila punti ricarica in tutta Europa

L’azienda coreana non sta pensando minimamente a frenare la sua corsa all’elettrificazione e al rafforzamento della sua infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici. Parliamo, in particolare, di Kia Charge, il servizio di ricarica all in one che semplifica l’esperienza di ricarica per clienti privati e aziendali in tutta Europa.

Il sistema capillarmente diffuso di Kia mette a disposizione dei suoi oltre 100.000 abbonati una rete di ben 800.000 punti di ricarica AC e DC distribuiti in 28 paesi europei. La presenza del marchio coreano segna una crescita del 10% rispetto al secondo trimestre del 2024 e un impressionante incremento del 39% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Grazie a Kia Charge, sono già state effettuate più di 2,5 milioni di sessioni di ricarica tramite la carta Kia Charge o utilizzando l’app dedicata. “Con l’aumento del numero di veicoli elettrici sulle strade, è fondamentale che la disponibilità dei punti di ricarica cresca di pari passo, garantendo ai nostri clienti un’esperienza di ricarica sempre più agevole”, ha dichiarato Martin Enthofer, Direttore della Strategia e Soluzioni per l’esperienza del cliente di Kia Europe.

“Kia Charge continua a rappresentare il nostro impegno a rendere la mobilità elettrica più accessibile e pratica per un pubblico sempre più vasto”, afferma Enthofer. Il servizio di Kia offre un’unica soluzione interessante e agevole per la ricarica. Con lo stesso servizio si va dalla pianificazione dei percorsi alla gestione del conto e dei pagamenti, sia che si ricarichi a casa, al lavoro o durante i viaggi.

Kia Charge garantisce anche l’accesso a oltre 4.200 stazioni ultraveloci della rete IONITY, con Kia che supporta l’espansione della rete a 17.000 stazioni di ricarica ad alta potenza in tutta Europa entro il 2030. Nel 2024, il servizio ha registrato un utilizzo del 42% e un tasso di soddisfazione complessivo intorno al 75%. A supportare il servizio, c’è anche il Kia EV Route Planner, che individua le stazioni di ricarica lungo il percorso del veicolo, rendendo più facile il processo di ricarica.

L’azienda coreana, inoltre, offre anche il servizio Plug & Charge, che consente di iniziare la ricarica semplicemente collegando il cavo, senza necessità di utilizzare carte o app per l’autenticazione.