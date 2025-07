BMW X5 M, tutti (più o meno) pronti alla trasformazione radicale del 2027

BMW si trova al centro della rivoluzione del proprio linguaggio stilistico, portando avanti un’evoluzione che coinvolgerà l’intera gamma, dai modelli a combustione interna alle nuove vetture elettriche. Al centro di questa trasformazione troviamo la filosofia “Neue Klasse”, che debutterà ufficialmente con la seconda generazione della BMW iX3 e proseguirà con la futura i3 elettrica, reinterpretazione moderna della Serie 3 a batteria.

Advertisement

Non solo elettriche a tutto spiano però: anche la nuova generazione della BMW X5, e la sua variante a zero emissioni iX5, sfoggeranno un look profondamente rinnovato.

Advertisement

Grazie a recenti foto spia e rendering digitali curati dall’artista Nikita Chuiko per Kolesa, possiamo già farci un’idea di come apparirà la nuova X5 M, la versione ad alte prestazioni del celebre SUV bavarese. I bozzetti suggeriscono un design più snello e dinamico rispetto al modello attuale, pur mantenendo un’impronta visiva muscolosa e aggressiva, in perfetto stile BMW M.

L’anteriore della futura X5 M si ispirerà al concept Vision Neue Klasse X, con una coppia di fari anteriori più sottili e affilati, incastonati in eleganti pannelli neri lucidi, e griglie a doppio rene verticali, più contenute nelle dimensioni rispetto a quelle dei modelli M3 e M4.

Il risultato sul prossimo SUV BMW è quindi un frontale più sofisticato ma sempre imponente. Il paraurti anteriore sarà ridisegnato con grandi prese d’aria laterali e inserti neri che ne accentuano l’aggressività. Anche la fiancata subirà modifiche, con le pieghe sulle portiere che saranno meno marcate e le classiche maniglie che lasceranno spazio a pannelli touch integrati nei montanti, per un tocco decisamente hi-tech, oltre che aerodinamico. Al posteriore, spazio a fari posteriori più sottili e moderni, mentre il diffusore sportivo e i quattro terminali di scarico resteranno fedeli alla tradizione M.

Advertisement

Sotto il cofano, la nuova BMW X5 M (siglata internamente G95) adotterà un powertrain ibrido plug-in ad alte prestazioni, con il già noto V8 biturbo S68 da 4,4 litri abbinato a un motore elettrico. La potenza complessiva potrebbe andare ben oltre i 700 cavalli, una furia ereditata dalla BMW XM e dalla futura M5.

Il debutto ufficiale della nuova BMW X5 M è atteso non prima della prima metà del 2027, ma le premesse indicano che sarà uno dei SUV sportivi più potenti e raffinati del suo segmento. Siamo davvero tutti pronti a vedere uno dei SUV simbolo del segmento cambiare radicalmente?