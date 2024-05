Kia EV3, presentata la nuova elettrica fedelissima al concept

Kia ha svelato l’ultima arrivata nella sua gamma di auto elettriche, la EV3. Il nome suona sicuramente familiare: lo scorso anno, durante l’annuale “EV Day” di Kia, è stata presentata una serie di nuove concept car completamente elettriche. Tra queste figurava la Kia EV3 Concept. Ora il modello di produzione è stato presentato e il design è rimasto fedele al concept originale. L’EV3 sarà disponibile entro la fine dell’anno e sarà il più piccolo dei veicoli elettrici di Kia, seguito dall’EV2 nel 2026.

Con una lunghezza di 4.300 mm, una larghezza di 1.850 mm e un’altezza di 1.560 mm si schiera come concorrente di Volkswagen ID.3, Volvo EX30, Renault Megane E-Tech e Smart #1. Il prezzo pare potrà partire (almeno dalle indicazioni britanniche) dalle 30mila sterline.

Il design dell’EV3 trae ispirazione dalla ammiraglia EV9. Nonostante l’assenza della griglia anteriore, Kia ha mantenuto il caratteristico frontale “Tiger Face”. La EV3 è disponibile in quattro esclusive finiture cromatiche: Shale Grey, Aventurine Green, Frost Clue e Terracotta, con nove opzioni totali. Per la carrozzeria è rimasto quel tocco rifinito in nero lucido sulla versione GT-Line.

Sono disponibili cerchi da 19 principalmente, e da 18 e 20 pollici per altre versioni. L’EV3 si presenta con un profilo dinamico che “corre” verso la parte posteriore. Le maniglie delle porte anteriori sono a filo, mentre quelle posteriori sono nascoste nel montante C. L’influenza dell’EV9 è visibile grazie alla sottile firma luminosa ma per il paraurti, ci sono cambiamenti importanti a seconda dell’allestimento, con diverse finiture e design.

Basata sulla stessa piattaforma E-GMP dell’EV6, l’EV3 offre due opzioni per la batteria: 58,3 kWh o 81,4 kWh, entrambe con chimica NMC. La batteria “Standard Range” sarà disponibile solo nella versione base e alimenterà un motore elettrico anteriore da 201 CV, sufficiente per accelerare da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi con un’autonomia di 400 km. La batteria più grande utilizza lo stesso motore, risultando in uno 0-100 km/h leggermente più lento (7,7 secondi), ma offre un’autonomia di 600 km per carica, superando persino l’EV6

All’interno, l’EV3 riprende molte tecnologie dall’EV9. Il cruscotto presenta due schermi da 12,3 pollici: uno per il conducente e uno touchscreen centrale. I due pannelli sono collegati da uno schermo da 5,3 pollici per il controllo del clima. Kia, inoltre, ha introdotto nuovi temi di visualizzazione per il sistema di infotainment dell’EV3, insieme a una selezione di mini giochi. L’abitacolo utilizza ben 28,5 kg di materiali riciclati, inclusi plastica riutilizzata, tessuti e vernici biodegradabili. Il polietilene tereftalato (PET) riciclabile è utilizzato nei sedili, nel tetto, nei braccioli delle porte, nei tappetini e nel rivestimento del bagagliaio.

Le specifiche complete devono ancora essere confermate, ma sappiamo che la GT-Line si collocherà a metà gamma, affiancata da una versione base Air e da una GT-Line S top di gamma, riflettendo in sostanza l’offerta dell’EV6 e dell’EV9.