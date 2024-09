Kia, richiamo per l’EV9: problemi al parcheggio assistito

Piccolo intoppo per il colosso coreano. Kia ha emesso infatti un richiamo per alcuni SUV elettrici, i suoi premiatissimi EV9 del 2024. Tutto a causa di un problema legato alla funzione Remote Smart Parking Assist (RSPA). Tale tecnologia all’interno dei veicoli Kia permette di spostare l’auto in avanti o indietro a distanza tramite il telecomando. Si tratta di un sistema che si rivela molto utile soprattutto in parcheggi stretti dove l’apertura delle portiere può risultare difficile.

Il richiamo recente che verrà eseguito negli Stati Uniti riguarda però un difetto nel software che potrebbe impedire all’auto di fermarsi correttamente all’interno della manovra di parcheggio. Un problema che può rivelarsi senza dubbio molto dannoso. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, il problema risiede in un malfunzionamento del software del freno elettronico integrato (IEB).

Andando nel dettaglio del problema, se il conducente utilizza ripetutamente il telecomando per fermare il veicolo a una velocità di circa due miglia orarie o inferiore, il freno potrebbe non applicare una pressione sufficiente. In questo modo, si andrebbe a prolungare eccessivamente lo spazio di arresto. Non solo dannoso ma anche pericoloso: tale difetto potrebbe persino rappresentare un pericolo per i pedoni presenti sul percorso del veicolo.

Sono circa 12.400 gli esemplari di Kia EV9 vendute negli Stati Uniti che rientrano in questo richiamo. Sembra si renda urgente la necessità di un aggiornamento del software presso i concessionari per correggere la logica frenante. Con la soluzione presso i concessionari si otterrà una frenata efficace in tutte le situazioni in cui viene utilizzata la funzione di parcheggio remoto.

Le vetture coinvolte sono state prodotte tra il 25 settembre 2023 e il 28 maggio 2024. I modelli successivi a questa data sono già dotati del software aggiornato e non sono interessati dal richiamo. Il Kia EV9 del 2024 è considerato uno dei migliori SUV elettrici per famiglie sul mercato. Può ospitare fino a sette passeggeri e offre un’autonomia di guida fino a 490 km, variabile in base al pacco batteria. Tutti elementi che ne hanno spinto il successo crescente che contraddistingue la gamma.