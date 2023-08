MG4 Extended Range: l’autonomia dell’elettrica cresce ancora

La MG4 è uno dei modelli di riferimento della gamma MG. Si tratta di una vettura molto apprezzate che si è ritagliata anche uno spazio tra le cinque auto elettriche più vendute nel nostro Paese. Oggi, la gamma della MG4 registra un importante aggiornamento con il debutto dell’attesa versione Extended Range che incrementa, ulteriormente, l’autonomia dell’elettrica. Ecco i dettagli:

MG4 Extended Range: più di 500 chilometri di autonomia

La nuova MG4 Extended Range è stata appena presentata nel Regno Unito ed arriverà a breve anche sul mercato UE, Italia compresa. La nuova versione dell’elettrica è dotata di una batteria da ben 77 kWh. Grazie a questo importante upgrade, la vettura è ora in grado di percorrere fino a 520 chilometri nel ciclo WLTP.

Si tratta di un passo in avanti significativo rispetto alle altre due varianti della MG4, dotate rispettivamente di una batteria da 51 kWh e di una batteria da 64 kWh. Questa seconda variante, infatti, si ferma a 450 chilometri di autonomia.

Da notare che c’è anche il supporto alla ricarica rapida: con una colonnina in corrente continua da 150 kW, infatti, è possibile completare la ricarica in tempi rapidi. Per passare dal 10% all’80%, ad esempio, bastano 39 minuti di ricarica.

Dal punto di vista tecnico, la MG4 Extended Range può contare sul motore elettrico da 245 CV e 350 Nm di coppia. Il motore è in grado di spingere la vettura fino a una velocità massima di 180 km/h con uno scatto 0-100 km/h che viene completato in 6,5 secondi.

La nuova versione “long range” dell’elettrica di casa MG è disponibile sul mercato del Regno Unito con un prezzo di circa 42 mila euro. Maggiori dettagli in merito all’arrivo in Italia dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.

