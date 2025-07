Quel “mitico” veicolo nato da Honda e Sony è già un fallimento

Dieci anni fa, una collaborazione tra Honda e Sony sarebbe rimasta al massimo un concept affascinante per un titolo ludico come Gran Turismo. Oggi, invece, questa alleanza ha dato vita a un progetto concreto, ovvero l’elegante veicolo elettrico Afeela. Non poteva andare peggio.

Prima ancora di debuttare sul mercato, Sony Honda Mobility ha registrato una perdita operativa di circa 362 milioni di dollari, mettendo in luce le difficoltà di una nuova impresa in un settore altamente competitivo. Questi numeri, inoltre, non si limitano ai costi di sviluppo preliminare.

Secondo i dati finanziari recentemente diffusi, le perdite hanno più che raddoppiato il deficit di 20,5 miliardi di yen registrato l’anno scorso, evidenziando quanto sia oneroso cercare di farsi strada nel segmento dei veicoli elettrici di fascia alta.

L’Afeela debutterà entro la fine dell’anno con un prezzo base di 89.900 dollari, a testimonianza del target premium scelto dalla joint venture e delle difficoltà nel rientrare dagli investimenti massicci effettuati. È noto che il lancio di un nuovo modello automobilistico comporta inevitabilmente perdite iniziali, ma la solida posizione finanziaria di Honda e Sony (che insieme hanno incassato oltre 2.600 miliardi di yen di utile operativo nell’ultimo esercizio) garantisce che il progetto non metterà a rischio la stabilità delle due aziende. Ma il veicolo si prospetta un autentico fallimento economico in partenza.

Il mercato in cui si inserisce Afeela, tanto per appesantire il suo futuro, è estremamente sfidante. Secondo gli esperti, i veicoli elettrici di lusso richiedono ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, integrazione software avanzata e la realizzazione di prototipi costosi. Tatsuo Yoshida, analista di Bloomberg Intelligence, osserva che, nonostante il prezzo elevato di listino possa aiutare a coprire tali spese, è difficile immaginare un rapido pareggio di bilancio basato solo sulle vendite.

Afeela dovrà inoltre confrontarsi con colossi già affermati come Tesla, Mercedes, BMW e i produttori cinesi, rendendo complessa la conquista di una fetta di mercato. Tuttavia, Sony e Honda rimangono ottimiste, puntando sulla combinazione della rinomata ingegneria Honda e sull’eccellenza tecnologica e software di Sony per attirare consumatori sofisticati.

Che Afeela diventi un successo clamoroso o una nota di margine nella storia dell’auto elettrica di lusso, questa iniziativa conferma una verità dura. Anche per grandi aziende come Sony e Honda, la transizione verso la mobilità elettrica di alta gamma è un percorso arduo e costoso.