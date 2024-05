Kia EV6: il nuovo look del restyling

La Kia EV6, crossover elettrico già apprezzato per il suo design innovativo e le sue prestazioni elevate, si rinnova con un restyling che punta su tre aspetti chiave: design, tecnologia e autonomia. Un look ancora più grintoso e moderno, interni rivisitati all’insegna dell’hi-tech e una batteria più potente per affrontare ancora più chilometri senza soste.

Kia EV6 2025: svelati i dettagli del restyling, ecco le novità

Nei primi giorni del mese corrente si era parlato di questo restyling in arrivo per la Kia EV6. Ora, i dettagli e le nuove caratteristiche della vetture sono state confermate dalla casa costruttrice che ne ha svelato le caratteristiche. Kia EV6 infatti, si rinnova con un restyling che punta in modo particolare su aspetti come design, tecnologia e autonomia. Il crossover elettrico coreano mette in campo uno stile aggiornato, interni rivisti e una batteria con maggiore potenza per affrontare ancora più chilometri senza la necessità di effettuare soste.

A colpo d’occhio vediamo subito un frontale grintoso e un posteriore pulito e lineari. Le novità estetiche principali riguardano i fari anteriori che si ispirano alla EV5, mentre la mascherina e il paraurti sono stati modificati utilizzando forme più aggressive. Per quanto riguarda il posteriore, la barra luminosa a LED rimane un tratto distintivo, mentre nuovi cerchi in lega da 19 e 20 pollici completano il quadro della vettura.

Gli interni sono rivoluzionari e li troviamo in modalità high-tech. L’abitacolo della Kia EV6 restyling è stato aggiornato con un pannello in grado di integrare i display della strumentazione digitale e dell’infotainment. Un kit completo che ora si presenta più compatibile con Apple CarPlay e Android Auto (anche wireless). Gli aggiornamenti OTA (over-the-air) danno la possibilità di migliorare costantemente le varie funzioni della vettura, non soltanto per quanto riguarda aggiornamenti legati alle mappe del navigatore, ma anche per l’evoluzione dei sistemi elettronici di bordo. Anche l’Head-Up Display ha subito migliorie, ora infatti offre una guida più intuitiva per il conducente che ora si presenta con la misura di 12 pollici ed è integrato con contenuti di realtà aumentata. Il volante a due razze è stato completamente ridisegnato ed è stato dotato di un lettore di impronte digitali che permette di avviare l’auto senza chiave (questa funzionalità è ancora da confermare per il mercato europeo).

Restyling Kia EV6: batteria più potente, ricarica rapida e guida migliorata

La grande novità principale è l’introduzione di una batteria di maggiore capacità che regala alla vettura maggiore potenza e autonomia, due aspetti fortemente ricercati dalla clientela. Al posto dell’accumulatore da 77,4 kWh, sotto il cofano della nuova EV6 troviamo una batteria da 84 kWh. Questo si traduce in un aumento dell’autonomia, che in Corea del Sud passa da 475 a 494 km. I dati di omologazione per quanto riguarda il mercato europeo sono ancora attesi, ma in base alle attuali informazioni, ci si può aspettare un incremento simile.

Grazie all’architettura a 800V della piattaforma E-GMP, la EV6 può ricaricare dal 10% all’80% in soli 18 minuti grazie al prezioso sostegno di una colonnina HPC. Un vantaggio piuttosto significativo per chi si trova spesso in viaggio o ha bisogno di ricaricare rapidamente per ottimizzare i propri tempi, che siano lavorativi o di vita quotidiana.

Nessun cambiamento ai motori che rimangono gli stessi, con la versione da 168 kW a motore singolo e quella da 239 kW con doppio propulsore. Parliamo di 228 cavalli e 350 Nm per la versione a trazione posteriore, mentre 325 cavalli e 605 Nm per la versione a quattro ruote motrici. In atto invece ulteriori miglioramenti al telaio e all’assetto. Kia sotto questo aspetto ha lavorato duramente per migliorare la dinamica di guida e il comfort. Un obiettivo raggiunto grazie a una messa a punto specifica che garantisce un’esperienza di guida più piacevole e coinvolgente.

Non sono stati lasciati indietro nemmeno gli aggiornamenti per i sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Essi infatti grazie al restyling della vettura ora offrono una guida più sicura e assistita. Tra le maggiori novità, troviamo l’attenzione particolare che è stata dedicata ai sistemi di frenata automatica e di mantenimento della corsia. Le novità non terminano con il prezioso restyling, dato che in programma sono previste in gamma vetture come la entry level che viene attualmente offerta nella EV6 da 58kWh e la versione più sportiva EV6 GT-line da 585 cavalli. Restiamo in attesa di avere anche maggiore notizie e dettagli per quanto riguarda il mercato eruopeo.