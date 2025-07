Cupra, addio ansia da autonomia: ecco l’app per la pianificazione di viaggi e ricariche

Tra i numerosi benefici legati alla mobilità elettrica, uno dei più apprezzati dagli automobilisti è la possibilità di gestire i propri spostamenti attraverso applicazioni intelligenti, in grado di pianificare soste strategiche in funzione dell’autonomia residua e della disponibilità delle stazioni di ricarica. In questo scenario, Cupra compie un ulteriore passo avanti con l’evoluzione della sua app proprietaria My Cupra, che si arricchisce di una nuova funzione pensata per semplificare la vita a chi guida un’auto a batteria.

La novità si chiama Pianificazione del Percorso per Veicoli Elettrici, ed è già disponibile all’interno dell’app, pronta a supportare gli utenti della Cupra Born e della nuova Cupra Tavascan, soprattutto in vista della stagione estiva, periodo in cui aumentano i viaggi su lunghe distanze.

Questa funzionalità consente di personalizzare gli itinerari, includendo automaticamente le tappe per la ricarica. L’utente può configurare vari parametri: il livello minimo di carica da raggiungere alle colonnine, la percentuale di batteria desiderata all’arrivo, ed evitare specifici tratti stradali come autostrade o percorsi a pedaggio.

Inoltre, è possibile selezionare la tipologia di caricatore preferito, differenziando tra stazioni a corrente continua (ricarica rapida) o alternata (ricarica standard), per ottimizzare tempi e costi. Una volta pianificato il viaggio, l’itinerario può essere sincronizzato direttamente con il navigatore di bordo o condiviso tramite Apple CarPlay e Android Auto su Google Maps o Apple Maps. Il tutto con un valore aggiunto: il percorso viene aggiornato in tempo reale tenendo conto dello stile di guida e delle condizioni climatiche.

Steven Stein, Director of Digital Business & Customer Experience di Cupra, sottolinea come l’obiettivo sia rendere la mobilità elettrica più semplice, intuitiva e senza stress. La nuova funzione, infatti, aiuta ad abbattere la cosiddetta “range anxiety”, ossia la preoccupazione legata all’autonomia, e garantisce viaggi fluidi e pianificati al millimetro. L’introduzione di questo strumento, proprio in estate, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia digitale di Cupra, orientata verso un’esperienza di guida connessa e proiettata al futuro. Senza dubbio questo livello di comodità aiuterà molti automobilisti di veicoli elettrici a effettuare i propri spostamenti in modo più sereno e consapevole.