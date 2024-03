Volkswagen ID.3: scarsa richiesta, l’elettrica non sarà più prodotta a Wolfsburg

Volkswagen ha aggiornato i propri piani di produzione, introducendo modifiche legate allo stabilimento di Wolfsburg. La casa automobilistica ha deciso di non procedere con la produzione del modello elettrico ID.3 in questo impianto, preferendo continuare la fabbricazione principalmente a Zwickau e, in misura minore, a Dresda.

Tale decisione di escludere Wolfsburg dalla produzione dell’ID.3 fa parte di una strategia di riduzione dei costi. Christian Vollmer, responsabile della produzione di Volkswagen, ha evidenziato l’importanza di ottimizzare le risorse disponibili dicendo che “ogni euro risparmiato conta” e scegliendo di focalizzare la produzione dell’ID.3 a Zwickau, dove le infrastrutture sono già adeguatamente predisposte.

Volkswagen: la ID.3 non sarà più prodotta a Wolfsburg

Originariamente, Wolfsburg avrebbe dovuto gestire l’eccesso di produzione dell’ID.3. Tuttavia, la domanda di veicoli elettrici ha mostrato un rallentamento, rendendo superflua questa misura. La produzione su piccola scala dell’ID.3 a Wolfsburg era prevista per la fine del 2023, ma i piani sono stati successivamente rivisti.

Pertanto, Wolfsburg si concentrerà sulla produzione di veicoli a motore a combustione interna e ibridi plug-in, come Golf e Tiguan. Vollmer ha espresso fiducia nella capacità di questi modelli di sostenere l’attività produttiva dello stabilimento, prevedendo un aumento significativo della produzione, con l’obiettivo di arrivare a 500.000 unità prodotte presso questo impianto.

Nonostante i cambiamenti nei piani a breve termine per Wolfsburg, gli obiettivi a medio e lungo termine rimangono stabili. Volkswagen continua a lavorare sull’aggiornamento delle linee produttive per accogliere futuri veicoli elettrici. Dal 2026 lo stabilimento inizierà la produzione di un nuovo SUV elettrico di segmento C, che molti identificano come la versione elettrica della Tiguan. Questo riflette l’impegno di Volkswagen verso l’innovazione e l’efficienza nella produzione, mantenendo una chiara direzione verso la mobilità sostenibile nonostante le difficoltà e la scarsa richiesta di veicoli a batteria.