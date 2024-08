Hyundai e Kia elettriche, le speciali tecnologie che tengono sotto controllo la temperatura

Kia e Hyundai hanno introdotto delle nuove tecnologie di gestione della temperatura. Tutto è evidentemente mirato a migliorare notevolmente il comfort e l’efficienza energetica delle auto elettriche. I due colossi sudcoreani hanno sviluppato una nano pellicola refrigerante che, applicata sui finestrini, riduce in modo significativo la temperatura interna del veicolo.

Un sistema di riscaldamento radiante, inoltre, è stato progettato per aumentare rapidamente e in modo efficiente la percezione del calore per gli occupanti. Siamo davanti al primo vetro riscaldato al mondo a 48 volt, rivestito con un sottile strato metallico. In questo modo si può eliminare brina e umidità dal parabrezza in tempi record.

Queste innovazioni tecnologiche sono già pronte per essere introdotte nella produzione dei due marchi. La nano pellicola refrigerante è stata già testata nel luglio 2023 su diversi modelli. Nei veicoli senza pellicola, la temperatura interna ha raggiunto i 48,5 gradi, mentre quelli equipaggiati con la nuova tecnologia hanno registrato una temperatura massima di 36 gradi. “Gli sviluppatori spiegano che la nano pellicola non solo blocca le radiazioni infrarosse esterne, come le pellicole oscuranti tradizionali, ma permette anche al calore interno di dissiparsi”, hanno commentato i progettisti.

Il sistema di riscaldamento radiante utilizza un elemento che emette calore radiante alle gambe degli occupanti, riscaldando le gambe in soli tre minuti. “Questo sistema non solo permette di raggiungere la temperatura desiderata più velocemente in combinazione con il riscaldamento tradizionale del veicolo, ma consente anche un risparmio energetico fino al 17%”, spiegano gli ingegneri. Il sistema è composto da un elemento riscaldante simile a una pellicola, in grado di raggiungere i 110 gradi, rivestito con un tessuto che emette raggi infrarossi per regolare il calore.

Una Kia EV9 dotata di questo sistema di riscaldamento radiante è stata presentata con nove pannelli riscaldanti distribuiti in punti strategici. Kia e Hyundai, comunque, intendono integrare questa tecnologia nei loro futuri modelli.

Il nuovo sistema di riscaldamento del vetro è in grado di sbrinare completamente il vetro in soli cinque minuti a una temperatura inferiore di 18 gradi. “Questo sistema è fino a quattro volte più veloce rispetto ai metodi convenzionali e consuma circa il 10% in meno di energia”, spiegano le aziende. “Inoltre, il rivestimento metallico può bloccare passivamente almeno il 60% dell’energia solare durante le giornate calde. Si riduce così la necessità di raffreddamento interno e migliorando notevolmente l’efficienza energetica”. Tutti i dispositivi corrispondono ovviamente anche a brevetti depositati per l’utilizzo nei principali mercati internazionali.