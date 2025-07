Mercedes-AMG, suono fake da V8 per le GT elettriche: soddisfatti o disgustati

Nel suo cammino verso la mobilità a zero emissioni, Mercedes-AMG non vuole dimenticare le proprie radici e il proprio sound. Il marchio ad alte prestazioni della Stella sta lavorando allo sviluppo di una versione di serie della Concept GT XX, un’auto che vuole combinare prestazioni estreme con un’esperienza di guida multisensoriale.

Secondo le prime anticipazioni, la GT elettrica Mercedes-AMG sarà dotata di 1.341 cavalli, una velocità massima di 359 km/h e una configurazione a quattro porte. Ma il dato più interessante riguarda ciò che il guidatore proverà più che ciò che vedrà sul display. AMG, infatti, intende portare in dote all’elettrico quell’intensità sensoriale che ha sempre contraddistinto i suoi modelli a combustione.

Come ha spiegato Markus Schafer, Chief Technical Officer di Mercedes, l’obiettivo non è solo stupire con i numeri, ma far vibrare i sensi, dal suono all’assetto, dal feedback del volante alle reazioni simulate del cambio marcia.

La futura GT a batteria, infatti, sarà tutt’altro che silenziosa: sarà infatti dotata di altoparlanti attivi integrati anche nei fari, capaci di replicare in modo realistico il sound tipico di un V8. Il coinvolgimento sarà amplificato da vibrazioni artificiali nell’abitacolo e da transizioni simulate tra le marce, per emulare l’esperienza di un powertrain termico. Insomma, un grandioso spettacolo per richiamare il motore a combustione di casa Mercedes.

Mercedes-AMG präsentiert den CONCEPT AMG GT XX // Mercedes-AMG presents the CONCEPT AMG GT XX

L’approccio emozionale sembra simile a quanto già visto con la Hyundai Ioniq 5 N, ma qui è portato a un livello tecnologico superiore. L’idea non si limita a un esercizio di design o di marketing, lo sappiamo. Infatti, il modello definitivo dovrebbe fare il suo debutto entro il 2026, portando con sé una nuova filosofia di performance elettrica, in cui la tecnologia non sostituisce le emozioni, ma le reinventa. Per Mercedes-AMG, non basta andare veloce, bisogna sentire le prestazioni esaltanti sulla pelle. Anche quando il motore non ha più bisogno di benzina. Ma sarà abbastanza per far gioire gli appassionati e i clienti tradizionali?