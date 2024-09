Kia, primo stabilimento per produrre esclusivamente elettriche low cost

Kia ha inaugurato ufficialmente il suo primo stabilimento dedicato esclusivamente alla produzione di veicoli elettrici. L’impianto si chiama “EVO” e rappresenta un passo cruciale verso l’obiettivo di Kia di diventare un leader globale nel settore. I nuovi modelli EV3 ed EV4, veicoli dal prezzo accessibile, saranno i primi a essere prodotti in serie nello stabilimento.

L’impianto EVO avrà una capacità produttiva annua di 150.000 unità. Questo primo impianto del Gruppo Hyundai Motor riservato esclusivamente ai veicoli elettrici assume un significato importante nella direzione di una decisa elettrificazione. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta presso l’Autoland Gwangmyeong, in Corea del Sud, alla presenza di diverse personalità aziendali.

Choi Joon-young, CEO di Kia, ha dichiarato: “Il completamento dell’impianto Gwangmyeong EVO rappresenta un traguardo significativo nel nostro cammino per diventare un marchio di riferimento nel mondo dei veicoli elettrici.” La nuova struttura permetterà a Kia di incrementare la produzione dei suoi veicoli elettrici di prossima generazione. Con l’EV3 già in fase di produzione di massa, Kia si prepara a presentare quella che definisce una “nuova era per i veicoli elettrici”.

I preordini dell’EV3, aperti in Corea a giugno a partire da 30.700 dollari, hanno superato le 10.000 prenotazioni in appena 23 giorni, rendendo questo SUV elettrico compatto un vero “punto di svolta” nel mercato locale. In Europa, l’EV3 avrà un prezzo di partenza di circa 40.000 dollari (36.000 euro), con un’autonomia fino a 599 km secondo lo standard WLTP. L’EV3 è il terzo veicolo completamente elettrico di Kia, dopo la berlina EV6 e il SUV EV9 a tre file.

Nel primo semestre del 2025, Kia lancerà la produzione della sua prima berlina elettrica compatta, l’EV4, descritta dall’azienda come un “nuovo tipo di berlina”. Proprio come l’EV3, l’EV4 erediterà molti elementi stilistici e tecnologici dall’ammiraglia EV9. Alcuni prototipi della EV4 sono stati già avvistati durante i test su strada in Europa a luglio, e più recentemente un modello hatchback, probabilmente per il mercato europeo. Probabilmente l’EV4 sarà venduta a un prezzo compreso tra 35.000 e 40.000 dollari, con le prime consegne attese per l’anno prossimo.

Un portavoce di Kia ha sottolineato l’importanza strategica di questi nuovi modelli: “L’EV3 e l’EV4 giocheranno un ruolo chiave nella diffusione dei veicoli elettrici”. L’azienda intende introdurre “una nuova era per la mobilità elettrica” con il nuovo stabilimento EVO di Gwangmyeong. Nel frattempo, Hyundai è pronta a inaugurare il suo gigantesco impianto Metaplant America (HMGMA) da 7,6 miliardi di dollari in Georgia, negli Stati Uniti, già dal prossimo mese.