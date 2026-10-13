Germania, la Golf perde il primato: Tesla Model Y la supera nelle vendite

Fino a pochi anni fa, la Germania era considerata nel mondo un punto di riferimento per l’industria automobilistica. Oggi quell’immagine comincia a incrinarsi, tra le difficoltà di Volkswagen e di altri protagonisti del settore, i tagli al personale e il rischio di chiusura di alcuni stabilimenti. Anche le classifiche di vendita mostrano che qualcosa sta cambiando. A settembre, proprio sul mercato tedesco, la Tesla Model Y ha superato la Volkswagen Golf, da decenni uno dei modelli più rappresentativi del Paese.

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Tesla Model Y supera la Volkswagen Golf in Germania a settembre

Il SUV elettrico ha registrato 8.038 nuove immatricolazioni, contro le 6.580 della compatta tedesca. Il vantaggio di 1.458 unità dà a Tesla il primato mensile nel mercato di casa di Volkswagen, anche se la classifica dei primi nove mesi dell’anno racconta una situazione diversa.

Anche la Model 3 ha contribuito al risultato del marchio americano, chiudendo settembre con 4.512 immatricolazioni. Insieme, le due Tesla hanno raggiunto 12.550 unità, appena due in meno del totale registrato dalla casa tedesca nel mese. Volkswagen conserva però una quota di mercato del 16,5% considerando tutti i suoi modelli, contro il 4,9% di Tesla.

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Il risultato arriva in un mese particolarmente favorevole alle auto a batteria in Germania. Le elettriche hanno raccolto 88.599 immatricolazioni, pari al 34,5% delle 256.774 vetture nuove registrate nel Paese. Rispetto a settembre 2025, le consegne di modelli elettrici sono aumentate di quasi il 95%.

Da gennaio a settembre, la Golf rimane però nettamente davanti alla Model Y. La Volkswagen ha totalizzato 65.445 immatricolazioni, circa il 4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. La Tesla è arrivata a 29.464 unità e ha più che triplicato il risultato dell’anno precedente, ma tra le due auto restano 35.981 immatricolazioni di differenza. Il sorpasso di settembre rappresenta quindi un successo per la Model Y senza cambiare, almeno per ora, la leadership della Golf nel bilancio annuale.

Le cifre mensili di Tesla mostrano inoltre oscillazioni marcate. Dopo 367 immatricolazioni a luglio, il marchio era salito a 3.034 in agosto, prima di raggiungere le 12.552 di settembre. Serviranno i risultati dei prossimi mesi per capire se il volume appena registrato potrà mantenersi su questi livelli.

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Tesla cerca intanto l’approvazione europea del proprio sistema avanzato di assistenza alla guida, ribattezzato Tesla Assisted Driving al posto di Full Self-Driving Supervised. Il ministero dei Trasporti tedesco sostiene un percorso europeo rapido, ma ha precisato che il sistema richiede la supervisione continua del conducente. Questa posizione non equivale a un’autorizzazione all’uso in Germania e l’eventuale effetto sulle future vendite resta, per adesso, soltanto un’ipotesi.