Le nuove versioni speciali Stealth delle Suzuki Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid vestono di total black i due SUV giapponesi. Molto raffinata la veste estetica che ne deriva. L’annuncio del loro arrivo è stato dato oggi dalla casa di Hamamatsu, in coincidenza con il Black Friday, come una sorta di omaggio cromatico alla ricorrenza. Previsti dei prezzi promozionali dedicati.

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Con permuta o rottamazione, la Suzuki Vitara Hybrid Stealth è proposta a 31.350 euro, mentre la Suzuki S-Cross Hybrid Stealth viene venduta a 32.350 euro. Le nuove versioni, come dicevamo, vestono la carrozzeria dei due modelli con una configurazione total black. Nella tela grafica ci sono dettagli esclusivi e accenti di colore a contrasto, che rendono più gradevole la visione.

Il concetto Stealth non è nuovo in casa Suzuki, avendo già abbracciato alcuni modelli della gamma motociclistica e nautica del marchio. Ora questo linguaggio stilistico sbarca nella produzione automobilistica della casa nipponica, esaltando in tal modo la trasversalità filosofica del marchio.

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Le Suzuki Vitara Hybrid Stealth e S-Cross Hybrid Stealth vestono i due SUV di total black, conferendo al loro look un aspetto ricercato, deciso ma essenziale, che si distingue non con effetti speciali stravaganti, ma per un’accurata valorizzazione della loro semplicità espressiva.

Suzuki S-Cross Hybrid, stile urbano e presenza decisa anche di notte.

Ad alimentare i modelli così configurati provvede la motorizzazione ibrida 1.4 48V. L’energia sviluppata da questa unità propulsiva viene scaricata a terra col supporto di un cambio automatico a sei rapporti e della trazione integrale 4WD ALLGRIP SELECT. Molto seducente, per chi sta a bordo, la possibilità di ammirare la sfera celeste grazie al tetto panoramico in vetro STARVIEW.

Andando più nel dettaglio, la Suzuki Vitara Hybrid Stealth sfoggia una carrozzeria in tinta metallizzata Nero Dubai, che fa il paio con la finitura Black dei cerchi in lega da 17 pollici cui è abbinata. La tinta di questi ultimi viene ripresa dalle barre sul tetto, dalle cover degli specchietti retrovisori e dalle maniglie esterne, oltre che dalla modanatura del paraurti posteriore e dall’inserto tra i gruppi ottici posteriori. Ne deriva un felice gioco di contrasti, tono su tono, nel segno del nero, declinato in diverse finiture.

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Gli interventi hanno riguardato anche l’abitacolo, impreziosito da cuciture a contrasto arancioni su volante, cuffia del cambio, sedili e pannelli porta. A completare l’allestimento ci pensano gli inserti in Piano Black sui pannelli porta, sulla console del cambio e sulla plancia. Il prezzo del modello in questo allestimento è, come già scritto, di 31.350 euro, con permuta o rottamazione (IVA, MSS e vernice metallizzata inclusa).

Anche la Suzuki S-Cross Hybrid Stealth fa sua la tinta Nero Dubai per la carrozzeria, abbinata ai cerchi in lega da 17 pollici BLACK. Le finiture nere contraddistinguono inoltre le barre al tetto, le cover degli specchietti retrovisori e le maniglie esterne. Completano la dotazione esterna i fendinebbia anteriori a LED.

Anche qui l’abitacolo presenta delle impunture arancioni, presenti su volante, cuffia del cambio e sedili, che introducono un elemento di contrasto, ripreso dagli inserti in Piano Black sui pannelli porta e sulla console del cambio. Il prezzo è di 32.350 euro, con permuta o rottamazione (IVA, MSS e Vernice metallizzata inclusa).

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Due SUV Suzuki Hybrid illuminano la città di notte. Vitara e S-Cross uniscono stile urbano e presenza dinamica.

Fonte | Suzuki