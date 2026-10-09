Halloween, Tesla trasforma l’auto in una casa stregata: basta un rapido update

Tesla pensa che l’auto non basta più guidarla (o lasciarla agli umani, guardando in prospettiva l’FSD), bisogna anche farle indossare un lenzuolo. Il 6 ottobre 2026, infatti, è arrivata la “Modalità Halloween”, annunciata con un post su X e già anticipata l’1 ottobre da un video in cui una vettura se ne stava nascosta sotto un telo da fantasma. Nessuna vite cambiata, dato che parliamo solo di software.

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Il pacchetto viaggia con l’aggiornamento 2026.38.3, distribuito in modo graduale sulla flotta. L’auto lo scarica via Wi-Fi e lo installa in una trentina di minuti, poi l’interruttore si trova nella Toybox, l’area giocattolo dell’interfaccia. Già che c’è, l’update regola in automatico i fari su alcuni modelli.

Il resto è teatro. Nell’app l’avatar della vettura sfoggia un costume da fantasma, mentre sullo schermo centrale la visualizzazione si trasforma in un set horror, con dettagli macabri che restano anche durante la guida. Tesla parla di “casa stregata su ruote” e, per una volta, il marketing non esagera.

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Il numero forte è “Dolcetto o scherzetto”. Quando qualcuno si avvicina, gli altoparlanti esterni sputano suoni spettrali e i fari lampeggiano, mentre le telecamere restano attive per individuare i visitatori, con alcune funzioni di sicurezza messe in pausa. Il tutto senza alzarsi dal divano. Il bambino travestito da zombie suona il campanello e trova un’auto che gli ringhia contro.

La lista degli extra è lunga. Uno spettacolo di luci che sincronizza abitacolo ed esterno, pellicole digitali a tema per il parabrezza, un suono di chiusura molto meno rassicurante del solito bip e una cabina fotografica spettrale per gli scatti dall’interno. Si può perfino parlare a distanza e farsi ripetere il messaggio dalla voce dell’auto.

Restano i punti interrogativi. Tesla non ha precisato quali modelli riceveranno la modalità né in quali paesi, anche se tutto fa pensare a Model 3 e Model Y, i più diffusi in Europa. Per Model S, Model X e Cybertruck non c’è alcuna conferma. La strada, però, era già tracciata, prima la modalità Babbo Natale, poi Grok, il karaoke e il controllo parentale.