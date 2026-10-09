Tesla porta il Cybercab al Salone di Parigi: arriverà il debutto anche sulle nostre strade?

Tesla porterà il Cybercab al Salone di Parigi 2026, dove il pubblico potrà vedere da vicino il robotaxi a due posti progettato per viaggiare senza volante e pedali. Il marchio ha già ottenuto l’approvazione della FSD supervisionata in otto Paesi europei, ma quel sistema richiede ancora un conducente attento e pronto a intervenire. L’avvio di un servizio europeo senza guidatore resta quindi un passaggio successivo, per la quale potrebbero volerci molti anni.

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Tesla Cybercab al Salone di Parigi, il robotaxi si mostra al pubblico europeo

La tecnologia FSD è disponibile in otto Paesi europei, secondo l’elenco pubblicato da Tesla, che comprende Paesi Bassi, Lituania, Estonia, Danimarca, Belgio, Slovenia, Repubblica Ceca e Croazia. Anche la Germania ha compiuto un passo favorevole, annunciando il 6 ottobre un’intesa con il costruttore e il sostegno a una rapida approvazione nell’intera Unione europea. Il sistema deve però ancora essere autorizzato all’uso per i clienti tedeschi, così come resta in attesa del via libera in Italia e Francia.

La prima approvazione è arrivata dall’autorità olandese RDW il 10 aprile 2026, dopo oltre un anno e mezzo di verifiche su pista e strade pubbliche. Altri Stati hanno successivamente riconosciuto quell’autorizzazione provvisoria, ampliando progressivamente il territorio nel quale la tecnologia può essere utilizzata. La sua estensione all’intera Unione europea richiede ancora un passaggio separato.

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La FSD gestisce operazioni come sterzare e cambiare corsia, seguendo il percorso impostato nel navigatore, ma il conducente deve sorvegliare costantemente la strada ed essere pronto a intervenire. Nella pagina di assistenza olandese Tesla la presenta ora come Tesla Assisted Driving, una denominazione che richiama più direttamente la natura di un sistema di assistenza. Il Cybercab è invece progettato per trasportare passeggeri senza affidare a uno di loro la guida, una differenza che comporta esigenze tecniche e autorizzative ulteriori.

Il modello a due posti era già stato mostrato in alcune sedi Tesla europee, fra cui Parigi, Londra e Berlino. La presenza al Salone dell’Auto di Parigi offre quindi una nuova occasione per osservarlo da vicino, dopo le precedenti esposizioni organizzate negli showroom. Gli organizzatori indicano che l’esemplare portato in fiera appartiene alla flotta robotaxi operativa negli Stati Uniti.

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Tesla occuperà lo stand C25 nel Padiglione 7.1 e proporrà anche dimostrazioni gratuite della guida supervisionata, distinte dall’esposizione del Cybercab. Il programma comprende inoltre Model 3 e Model Y, affiancate dal robot umanoide Optimus Gen 2 e dalle soluzioni Tesla Energy.

Il Salone inizierà il 12 ottobre con la giornata riservata alla stampa e aprirà al pubblico dal 13 al 18 ottobre.