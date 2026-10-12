Volkswagen perde il 14,3% nel trimestre: la crescita delle elettriche europee non basta

Il gruppo Volkswagen ha chiuso il terzo trimestre 2026 con 1,89 milioni di veicoli consegnati nel mondo, il 14,3% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È la contrazione più marcata dal secondo trimestre 2022, quando il calo aveva raggiunto il 22,4%. A pesare soprattutto è la Cina, dove il costruttore ha perso oltre un terzo dei volumi trimestrali.

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Volkswagen, consegne in calo del 14,3% nel terzo trimestre: in Cina perde il 38,5%

Il bilancio da gennaio a settembre arriva così a circa 6,01 milioni di veicoli, contro i 6,60 milioni di un anno prima, con una flessione del 9%. Martin Sander, responsabile delle vendite nel comitato esecutivo allargato del gruppo, osserva che escludendo la Cina le consegne dei primi nove mesi sono rimaste complessivamente stabili. La debolezza del mercato cinese continua quindi a condizionare il risultato mondiale.

Fra luglio e settembre le consegne in Cina sono diminuite del 38,5%, portando il passivo da inizio anno al 30,2%. Sander attribuisce una parte delle difficoltà alla contrazione del mercato locale, che coinvolge l’intero settore. Volkswagen deve inoltre confrontarsi con produttori cinesi sempre più competitivi, particolarmente forti nelle motorizzazioni elettriche. La scorsa settimana anche Porsche e Mercedes-Benz avevano comunicato risultati in peggioramento nel Paese.

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L’Europa registra invece un andamento diverso a seconda del periodo considerato. Il terzo trimestre si è concluso con una diminuzione del 2,8% nell’area occidentale e una crescita dell’1,4% in quella centro-orientale. Nei primi nove mesi entrambe le regioni conservano però un saldo positivo, rispettivamente dell’1,1% e del 5,3%. Il Nord America arretra del 5,8% nel trimestre e del 4% da gennaio.

Le elettriche a batteria crescono in Europa, dove le consegne trimestrali sono aumentate del 19,6%. Il recupero europeo resta tuttavia insufficiente a compensare le perdite negli altri mercati, lasciando il totale mondiale in calo del 4,7% fra luglio e settembre. In Cina le elettriche del gruppo continuano a risentire della domanda più debole e della pressione esercitata dai marchi locali.

La quota delle elettriche sulle consegne europee ha raggiunto il 20% nei primi nove mesi. Il peso di queste motorizzazioni sale a circa il 40% nel portafoglio ordini della regione, fornendo un’indicazione sulla composizione delle future consegne.

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In Europa, gli ordini di auto elettriche ricevuti da Volkswagen tra luglio e settembre sono aumentati di oltre il 60% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il numero di vetture elettriche ordinate dai clienti e ancora da consegnare è così raddoppiato rispetto alla fine dello scorso anno. Questa crescita potrà sostenere le consegne dei prossimi mesi, ma non modifica i risultati del trimestre appena concluso.