Nuova Volkswagen ID. Tiguan: la versione da 286 CV promette fino a 600 km

Volkswagen sostituisce ID.4 e ID.5 con la nuova ID. Tiguan, un SUV elettrico che arriverà sul mercato all’inizio del 2027 e affiancherà la Tiguan con motori termici e ibridi. Presentata il 9 ottobre, il modello prodotto a Emden adotta la piattaforma MEB+ e un abitacolo riprogettato, nel quale tornano i pulsanti fisici e debutta uno schermo dedicato al passeggero anteriore.

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Volkswagen ID. Tiguan, fino a 600 km con la versione da 286 CV

La versione da 286 CV, con trazione posteriore e batteria NMC da 77 kWh, raggiunge i 600 chilometri WLTP, il valore più elevato della gamma. Lo stesso accumulatore alimenta la 4MOTION da 299 CV, che aggiunge la trazione integrale e dichiara 560 chilometri. L’accesso all’offerta è affidato invece a un motore posteriore da 190 CV con batteria LFP da 58 kWh, sufficiente per una percorrenza dichiarata di 450 chilometri.

Alle colonnine rapide, quest’ultima accetta fino a 105 kW e passa dal 10 all’80% in circa 26 minuti. Le varianti da 77 kWh raggiungono 165 kW e richiedono circa 29 minuti per lo stesso intervallo, conservando una potenza massima di 11 kW in corrente alternata. La guida con un solo pedale consente inoltre di rallentare fino all’arresto modulando l’acceleratore.

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Il conducente ritrova comandi tradizionali, tanto richiesti dai clienti Volkswagen, sul volante e una fila di pulsanti per regolare il climatizzatore, evitando di richiamare queste funzioni attraverso lo schermo. La strumentazione da 10 pollici permette di scegliere una grafica ispirata alla Golf IV, accompagnata da un display multimediale da 15 pollici. A richiesta si aggiunge quello da 12 pollici davanti al passeggero, che può accedere a giochi e contenuti utilizzando cuffie Bluetooth. Un filtro oscura le immagini dalla posizione di guida.

L’abitacolo ospita cinque persone e beneficia di un passo di 2,76 metri, superiore di 84 millimetri a quello della Tiguan termica. Il SUV misura 4,61 metri e offre un bagagliaio da 534 litri, ampliabile a 1.577 abbattendo i sedili posteriori. Sotto il cofano trova posto un ulteriore vano da 32 litri, utile anche per riporre i cavi. Le versioni con batteria maggiore possono trainare fino a due tonnellate.

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Le proporzioni più squadrate allontanano la ID. Tiguan dalla precedente ID.4, con un frontale attraversato da una fascia che integra i fari e maniglie esterne tradizionali. La nuova carrozzeria migliora anche il coefficiente aerodinamico, che scende da 0,27 a 0,26.

I preordini partiranno il 13 ottobre in Germania e in diversi mercati europei, con le prime consegne previste all’inizio del prossimo anno. Il listino tedesco partirà da 42.695 euro, mentre i prezzi italiani non sono stati ancora comunicati.