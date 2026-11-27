La cifra minima per i cerchi di questa Audi RS 5 Avant ammonterebbe a ben 11.600 dollari, circa 10.500 euro, e le gomme non sono comprese. Si parte da qui pr parlare di questa creazione, il resto è quasi un dettaglio.

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La belva tedesca è stata mostrata online da Vossen Europe su Instagram. È la prima collaborazione tra il produttore di ruote e Camtec Car Concepts, e il risultato poggia su cerchi VPS-1 da 22 pollici, con dadi centrali a vista e finitura spazzolata sotto vernice trasparente lucida. Un set completo, come dicevamo, parte da quella cifra.

La A5 di generazione B10 è in produzione dall’agosto 2024, e a inizio 2026 sono arrivate in cima alla gamma la RS 5 Sedan e la RS 5 Avant. Entrambe a cinque porte, la prima è una liftback, la seconda una familiare. Attenzione, però, perché non sono le eredi dirette della vecchia RS 5. Hanno preso il posto della RS 4 Avant, la generazione B9, e hanno nel mirino la BMW M3 Sedan e la M3 Touring.

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Tornando ai cerchi, i VPS-1 esistono da 19 a 26 pollici, con l’unica eccezione del 25. Il set più piccolo costa almeno 10.400 dollari, quello più grande 13.200. Si può scegliere tra monoblocco e tre pezzi, e le finiture a listino sono 48.

Il catalogo delle auto che li montano è un club esclusivo, non stupice. Si leggono Ferrari Purosangue, Lamborghini Huracán e Revuelto, BMW M5 G90, Porsche 992, Audi TT RS, Maserati MC20, Acura NSX.

Le ruote concave e argentate non sono l’unica novità. L’assetto è stato modificato, e la familiare tedesca si sdraia molto più vicina all’asfalto di quanto avrebbe fatto di serie. Il look è personalizzato, ma gran parte dei pezzi che lo compongono, cioè paraurti anteriore e posteriore, minigonne, passaruota extra larghi, calotte degli specchi e spoiler sul tetto, arriva direttamente dallo stabilimento di Neckarsulm, dove la B10 viene assemblata.

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Chi la vuole vedere dal vivo deve andare a Essen. L’Essen Motor Show si tiene dal 27 novembre al 6 dicembre, e la RS 5 Avant debutta in pubblico nella Hall 5.