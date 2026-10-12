Tesla e la mania del pezzo unico: dopo il gigacasting arriva il “giga-tutto”

Tesla non ha ancora finito di giocare a Lego con la carrozzeria. Un nuovo brevetto racconta che il prossimo bersaglio è la paratia che separa l’abitacolo dal vano anteriore, quella zona nascosta all’altezza dei piedi del guidatore che nessun cliente guarda mai, ma che in fabbrica costa fatica.

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Oggi, infatti, quell’elemento strutturale nasce da una collezione di parti metalliche da assemblare, saldare e controllare. Tesla propone di sostituirla con una soluzione integrata: meno pezzi, meno saldature, linee di montaggio più snelle. Il tutto, chiaramente, per meno tempo, meno passaggi, meno occasioni per sbagliare.

La parola chiave, manco a dirlo, è semplificare. Per Elon Musk e soci è quasi un’ossessione, coltivata per anni e culminata nel gigacasting: una pressa gigantesca che sforna intere sezioni di scocca in un unico blocco, al posto di decine di lamiere stampate e saldate. Il brevetto sembra portare la stessa filosofia in un angolo meno scenografico dei veicoli Tesla, ma strutturalmente tutt’altro che marginale.

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I vantaggi teorici sono quelli che ci si aspetta. Meno giunzioni significano potenzialmente maggiore rigidità e precisione di produzione, oltre a una vettura più leggera. Il condizionale, però, è d’obbligo. Un componente monoblocco non è una bacchetta magica: contano il disegno, i materiali e il comportamento della struttura nelle diverse condizioni. Al momento nessun dato permette di quantificare quanti chili o quanti dollari Tesla potrebbe davvero risparmiare.

Il resto è nebbia. Non si sa se l’idea uscirà mai dai cassetti dell’ufficio brevetti per approdare sulle auto di serie, né su quali modelli debutterebbe. Un brevetto, ricordiamolo, è un’intenzione con il timbro, non una promessa di produzione.

Dopo i grandi pannelli della scocca e ora la paratia, quale sarà il prossimo componente a finire dentro un unico pezzo? Di questo passo, a Fremont rischiano di ritrovarsi con un’auto in tre parti e un manuale di istruzioni da due pagine.