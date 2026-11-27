Volkswagen riporta il cambio manuale sulla Golf GTI per celebrare i cinquant’anni del modello. La Golf GTI 1976, presentata all’Essen Motor Show, abbina il sei marce al 2.0 turbo da 325 CV della Edition 50 e sarà l’unica Golf GTI della gamma attuale con tre pedali. La casa automobilistica ne costruirà 1.976 esemplari a Wolfsburg, con il lancio europeo previsto nel primo trimestre del 2027.

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Volkswagen Golf GTI 1976, cambio manuale e 270 km/h per la serie del cinquantenario

Il ritorno al manuale ha riportato nell’abitacolo anche il pomello a forma di pallina da golf, montato su una leva dalla corsa accorciata. È il richiamo più diretto alla prima GTI, quella che nel 1976 arrivò sul mercato con 110 CV e una velocità massima di 182 km/h. All’epoca Volkswagen aveva previsto una produzione di 5.000 auto, ma della prima generazione ne costruì oltre 461.000. Sulla serie del cinquantenario, la scritta «ONE OF 1976» sulla targhetta nell’abitacolo ricorda il numero di esemplari in programma.

Il quattro cilindri 2.0 TSI appartiene alla famiglia EA888 evo4 e sviluppa 325 CV, contro i 300 della Clubsport. Volkswagen indica una coppia massima di 380 Nm e, secondo i dati provvisori, la GTI 1976 raggiunge i 100 km/h da ferma in 5,8 secondi e tocca i 270 km/h. Di serie ci sono gli ammortizzatori adattivi DCC e il differenziale anteriore a controllo elettronico derivato dalla Clubsport, che aiuta a scaricare la potenza a terra in uscita di curva. La modalità Special modifica anche la risposta dello sterzo e dell’assetto con una taratura pensata per la Nordschleife del Nürburgring.

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Chi sceglie il pacchetto GTI Performance può sostituire i cerchi Queenstown di serie con i Warmenau forgiati, sempre da 19 pollici, che fanno risparmiare circa tre chili per ruota. Il pacchetto include uno scarico alleggerito con terminali in titanio e un assetto che abbassa la carrozzeria di altri cinque millimetri rispetto alla Clubsport. Volkswagen ha rivisto anche la geometria delle sospensioni per aumentare il camber anteriore e offre la possibilità di montare pneumatici semislick.

Tra le tre tinte della Golf GTI 1976 c’è il Tornado Red, assente dalla gamma delle attuali GTI e GTI Clubsport. La serie speciale si riconosce anche dal filetto rosso sullo splitter anteriore, dai loghi Volkswagen oscurati e dai terminali di scarico neri. Il lancio europeo è previsto nel primo trimestre del 2027 e Volkswagen deve ancora confermare la disponibilità in Italia, il prezzo e quanti dei 1.976 esemplari saranno destinati al nostro mercato. Nel frattempo, Volkswagen ha interrotto lo sviluppo della ID. Golf, la versione elettrica del modello, per problemi economici.