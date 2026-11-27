La Seat Leon deve affrontare un problemino, ovvero l’Euro 7 che bussa alla porta. Martorell risponde con un motore nuovo. Si chiama 1.5 eTSI, eroga 160 CV (118 kW) ed è mild hybrid. Sul resto della proposta spagnola nel gruppo Volkswagen, la Leon cambia vestito più che pelle.

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Il nuovo arrivato si affianca al motore da 115 CV, che resta in listino ma passa dal tecnico per rientrare nei limiti sulle emissioni inquinanti. Due livelli di potenza, dunque, e una sola trasmissione, con il doppia frizione DSG a sette rapporti che equipaggia entrambi.

La vera novità, però, la vede chi apre la portiera. Seat ha passato l’inverno a giocare con tessuti e nomi, e qualcuno in reparto marketing si è divertito parecchio. La Style monta sedili e pannelli porta in tessuto Aurora Green, abbinato alla finitura Black Soul. Le modanature sono Stone Blue, le cuciture Dark Silver, il padiglione Storm Grey.

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La Leon FR gioca un’altra partita, più scura e più sportiva. Rivestimenti Nuance Dark Fusion Grey e Clip Soul nero, inserti in Dark Aluminium Matt, cuciture ancora Dark Silver e dettagli Cold Grey e Soul Black. Chi vuole spingersi oltre può scegliere i sedili sportivi in Dinamica bicolore, grigio e nero.

Fuori, la differenza tra i due allestimenti si fa più sottile ma si nota. La Style porta la cornice della calandra e le calotte degli specchietti in Midnight Black. La FR estende lo stesso trattamento al paraurti anteriore e aggiunge lo stemma FR nero, tanto per non lasciare dubbi su chi sia la sportiva di casa. In comune restano la scritta Leon nera e le cornici scure dei fari Matrix LED.

I cerchi in lega vanno da 16 a 18 pollici. La tavolozza esterna conta sette tinte: Candy White, Fiord Blue, Manhattan Grey, Midnight Black, Glacial White, Desire Red e Graphene Grey.