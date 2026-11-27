Toyota vuole continuare a costruire auto sportive e sta usando le gare giapponesi della Super Taikyu per sperimentare soluzioni che potrebbero trovare posto sui futuri modelli stradali. A Okayama, Gazoo Racing ha portato in pista due prototipi molto diversi, uno con motore anteriore e trazione posteriore e l’altro con il motore alle spalle del guidatore. È in quell’occasione che Tomoya Takahashi, presidente di Gazoo Racing, ha spiegato perché Toyota intende continuare a investire in queste vetture.

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Toyota vuole tenere in vita le sportive, ma c’è timore per il futuro

Il primo prototipo, chiamato FR Concept, ricorda da vicino la GR86, ma adotta una piattaforma riprogettata per ridurre il peso. Toyota lo usa per studiare il comportamento di una sportiva leggera a trazione posteriore. Sulla Morizo M Concept, la coupé sperimentale a motore centrale, gli ingegneri hanno invece provato il volante a sinistra e un cambio manuale, scelto per concentrarsi sulla messa a punto della vettura nella fase di sviluppo. Un’eventuale versione di serie è ancora lontana, come ha precisato Takahashi.

Takahashi si aspetta che, anche con il progresso della guida autonoma, ci sarà chi continuerà a mettersi al volante per il gusto di farlo. La sua preoccupazione riguarda soprattutto i più giovani. Se diminuiscono le occasioni di guidare un’auto divertente, secondo il dirigente diventa più difficile far nascere quell’interesse che porta poi a cercare e acquistare una sportiva. A suo giudizio, col tempo le conseguenze potrebbero farsi sentire nell’intero settore e potrebbero portare alla scomparsa delle auto sportive.

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Negli Stati Uniti, Toyota ha aggiornato la GR86 per il model year 2027, mantenendo il boxer da 2,4 litri e la possibilità di scegliere il cambio manuale a sei marce. La casa aveva invece fissato alla primavera del 2026 la fine della produzione della GR Supra di quinta generazione. Fra i progetti già annunciati c’è la GR GT, una biposto a trazione posteriore attesa intorno al 2027. Il suo V8 biturbo da 4 litri lavora con un motore elettrico e Toyota punta a una potenza complessiva di almeno 650 CV.

La ricerca sulle sportive a batteria risale almeno al 2023, quando Toyota ha mostrato al Japan Mobility Show la FT-Se, una coupé elettrica sviluppata come concept. La GR GT ibrida ha già un orizzonte di lancio, e il lavoro sulla FT-Se resta quello di uno studio. A Okayama, intanto, Takahashi ha spiegato che anche altri progetti interni a Toyota potrebbero adottare i motori in sviluppo alla Gazoo Racing, che sta studiando configurazioni turbo e aspirate da montare sia in senso trasversale sia longitudinale.