Ancora un altro rebranding impercettibile: stavolta è il turno di Suzuki

Suzuki ha deciso di voltare pagina, almeno sulla carta. Dopo oltre due decenni di onorato servizio, il marchio giapponese ha presentato il suo nuovo logo al Japan Mobility Show 2025, un evento che avrebbe dovuto segnare una svolta storica per il brand. Eppure, per la maggior parte del pubblico, è stato un po’ come aggiornare l’app di cui non si notano mai le novità: tutto sembra uguale.

Stando ai comunicati stampa ufficiali, la nuova emblematica “S” è stata ridisegnata per essere più moderna, digitale ed ecologica. In pratica, la differenza principale è che la cromatura lucente del vecchio logo del 2002 lascia spazio a una vernice argento satinata, più adatta ai tempi delle interfacce piatte e minimaliste. Un dettaglio che, per quanto nobile, richiede un occhio davvero allenato per essere colto. Bisogna ammettere di faticare a distinguere il nuovo dal vecchio simbolo.

Dopo il leggerissimo rebranding di BMW, ecco quindi un altro esempio di cambiamento utile a qualche titolo e nulla più. Difficile non sorridere davanti a questa scelta, soprattutto se si pensa a marchi come Peugeot, che ha stravolto completamente la propria identità visiva per abbracciare l’era elettrica. Suzuki invece preferisce la via della continuità, scegliendo la stabilità alla rivoluzione, pur andando anche lei verso l’elettrificazione.

E in fondo, questa filosofia è perfettamente coerente con lo spirito della casa. Sotto l’apparente calma piatta, Suzuki continua a innovare dove conta davvero, nella gamma, almeno questa capace di farsi apprezare. La Swift Hybrid, per esempio, resta una delle city car più efficienti del mercato europeo. Poi c’è la Vitara Hybrid e la nuovissima variante completamente elettrica che ha esordito anche in Italia.

Il nuovo logo, quindi, si riducce a un gesto simbolico. Suzuki ribadisce la sua filosofia “By Your Side”, ovvero la promessa di restare accanto ai clienti con affidabilità e discrezione. Non voleva stupire o scioccare come ha fatto Jaguar.