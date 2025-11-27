FIAT ha annunciato le modifiche alla gamma Grande Panda per il 2026 in UK

FIAT ha annunciato le modifiche alla gamma Grande Panda per il 2026, introducendo un nuovo allestimento Pop in sostituzione dell’edizione (RED) sulle versioni completamente elettriche. Questa modifica allinea la gamma completamente elettrica a quella ibrida, garantendo coerenza tra entrambi i propulsori. Di conseguenza, la Grande Panda sarà disponibile negli allestimenti Pop, Icon e La Prima sia per la versione completamente elettrica che per quella ibrida.

Il nuovo allestimento Pop conserva le caratteristiche distintive dell’edizione precedente (RED), tra cui i caratteristici cerchi in acciaio bianco da 16″ e l’illuminazione anteriore e posteriore Pix(LED). All’interno, la versione Pop offre sedili in tessuto bicolore nero/blu con scritta “Panda”, una radio touchscreen da 10,25″ e dettagli traslucidi ispirati al Lingotto. Un ricco equipaggiamento di serie migliora il comfort e la praticità del conducente, con connettività Mirror Screen, specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, freno di stazionamento elettrico, sensori di parcheggio posteriori, sedili posteriori frazionabili 60/40 e un vano portaoggetti superiore nella plancia.

FIAT celebra il quarto anniversario della sua partnership globale con (RED) introducendo un nuovo design aggiornato per le versioni 2026 della Grande Panda. Ogni Grande Panda ordinata nella colorazione rossa presenterà ora due distintivi badge (RED) sui montanti centrali. Questo rafforza l’impegno costante di FIAT nel supportare la missione di (RED) nella lotta alle emergenze sanitarie globali.

Il prezzo di listino della Fiat Grande Panda Pop completamente elettrica è di sole 20.995 sterline, un prezzo di ingresso molto competitivo per la gamma elettrica Grande Panda. La versione Icon ha un prezzo di 21.995 sterline, mentre il modello top di gamma La Prima costa 24.035 sterline. Tutte e tre le versioni elettriche della Grande Panda possono usufruire del FIAT E-Grant, recentemente reintrodotto, che offre un risparmio di 1.500 sterline sul prezzo di listino di tutti i modelli FIAT e Abarth completamente elettrici.