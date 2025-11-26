Kia EV5 WKNDR, il concept pronto a rubare clienti al Land Cruiser

Il sogno di un weekend avventuroso non è più una questione esclusiva dei SUV diesel più muscolosi. Il passaggio all’elettrico sta raggiungendo gli acquirenti con l’amore per l’off-road, e Kia ha risposto a questa domanda con il concept EV5 WKNDR, presentato al Salone dell’Auto di Guangzhou. Più che un esercizio di stile, il WKNDR appare come un’anteprima molto dettagliata di un allestimento fuoristrada per la popolare EV5.

Sviluppato dal team Kia China Style Design, il SUV elettrico è stato subito messo in assetto da battaglia, a partire dalle sospensioni migliorate che conferiscono immediatamente una maggiore altezza da terra. A completare il look robusto pronto a sfide ben più complesse delle strade urbane ci pensano le grandi ruote avvolte da pneumatici all-terrain.

Le modifiche esterne non si limitano agli pneumatici. Questa speciale EV5 sfoggia un body kit completamente ridisegnato con ampi parafanghi che donano un aspetto muscoloso, nuove piastre paramotore per proteggere il sottoscocca e minigonne laterali più spesse. Un ampio portapacchi sul tetto e supporti dedicati sul lato suggeriscono una predisposizione al trasporto di carichi che va oltre la semplice spesa.

L’identità visiva è rafforzata da una combinazione cromatica audace. Beige opaco con dettagli in verde lime e grigio, un mix and match che sta diventando la firma di Kia per i concept dedicati all’outdoor.

Gli interni dell’EV5 WKNDR sono molto rielaborati, considerando che si tratta di un concept basato su un’auto esistente. I sedili sono completamente ridisegnati con rivestimenti moderni e un’esclusiva texture 3D. La cabina introduce anche un ampio display che si estende davanti al passeggero e un quadro strumenti digitale dietro un nuovo volante.

Kia mantiene il massimo riserbo sui dettagli meccanici, ma sappiamo che la EV5 standard si basa sull’architettura flessibile E-GMP, offrendo già di serie varianti a trazione anteriore e integrale. Il WKNDR è il quarto modello della gamma adventure di Kia (dopo EV9, PV5 e Tasman) a fregiarsi di questo brand. Data la tradizione di Kia nel trasformare concept popolari in modelli di produzione, una versione leggermente più “sobria” di questo design muscoloso è molto probabile.