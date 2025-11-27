Nuova Alfa Romeo Presidenziale: l’ammiraglia che ridefinisce il lusso e l’eccellenza italiana

Il designer Angelo Berardino ha condiviso su LinkedIn un affascinante render che propone la sua visione di una futura ammiraglia Alfa Romeo che ha ribattezzato come la nuova Alfa Romeo Presidenziale. L’immagine, accolta con entusiasmo da appassionati e professionisti del settore automotive, offre uno sguardo audace su come potrebbe evolvere il lusso e l’eccellenza italiana nel futuro prossimo nel caso in cui il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa decidesse di apportare dei cambiamenti sostanziali a quelli che sono i piani per il rilancio della casa milanese che al momento non prevedono purtroppo un modello di questo tipo ma preferiscono cocentrarsi su altri tipi di vetture ed in particolare SUV come ad esempio le future Alfa Romeo Stelvio e Tonale.

Nuova Alfa Romeo Presidenziale: ecco come sarebbe la futura ammiraglia del biscione se il brand puntasse davvero sul lusso

Secondo Berardino, il concept di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Presidenziale rappresenta “una fusione di stile italiano e ingegneria d’avanguardia”, con linee completamente rinnovate e un’eleganza senza tempo pensata per sorprendere e ispirare. L’auto immaginata porta con sé l’eredità sportiva del marchio, ospitando sotto il cofano un motore derivato da Ferrari, capace di garantire prestazioni all’altezza del suo status regale.

Gli interni della nuova Alfa Romeo Presidenziale, descritti come un vero e proprio capolavoro di artigianalità e tecnologia, combinano materiali pregiati come l’Alcantara blu a soluzioni futuristiche, offrendo un ambiente avvolgente e sofisticato. L’attenzione al dettaglio e alla qualità artigianale mira a trasformare l’abitacolo in un simbolo di prestigio, andando oltre il semplice concetto di vettura.

Il progetto di Berardino non è ovviamente l’anteprima di un modello ufficiale di Alfa Romeo, ma rappresenta una sorta di ipotesi digitale che esprime quella che è la sua visione di come il marchio italiano del biscione potrebbe reinterpretare il segmento delle grandi ammiraglie di lusso. La nuova Alfa Romeo Presidenziale diventa così non solo un mezzo di trasporto, ma un’icona destinata a lasciare un segno indelebile nel panorama automobilistico europeo. Con questo concept, il designer invita il pubblico a immaginare un futuro in cui eleganza, performance e innovazione si fondono, incarnando i valori che hanno da sempre distinto Alfa Romeo nel mondo dell’automobile.